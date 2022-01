L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha demanat la retirada del mercat dels testos d'autodiagnòstic de covid-19 fabricats per la farmacèutica xinesa Genrui Biotech i distribuïts a l'Estat per sis empreses, una d'elles amb seu a Barcelona.

La decisió respon a un possible augment de falsos positius, segons ha indicat l'AEMPS aquest dissabte en un comunicat. L'agència, que també ha iniciat una investigació sobre aquest producte, ha optat per aquesta mesura després que l'autoritat competent irlandesa (HPRA) els informés d'un possible augment de falsos positius al país.

En el cas d'Irlanda, les autoritats també han optat per cessar la venda del producte mentre es duu a terme la investigació.