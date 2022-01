L'Armentera, Figueres, Bàscara, Roses, Vilajuïga, l'Escala i Cadaqués són els set municipis de la geografia altempordanesa on aquest mes de gener s'han programat jornades solidàries de donació de sang. L'equip de voluntaris del Banc de Sang continua amb la tasca de desplegar les unitats d'extracció de sang per arribar a com més població millor. Preneu nota dels llocs, els dies i les hores on podeu anar a fer aquest gest altruïsta:

Divendres, 7 de gener L'Armentera, a la Llar dels Jubilats, de 17 a 21 hores. Dissabte, 8 de gener Figueres, a l'unitat mòbil de la plaça Catalunya, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores. Dimarts, 11 de gener Bàscara, a la Sala Municipal, de 17 a 21 hores. Dissabte, 15 de gener Roses, al Casal d'Avis, de 10 a 14 i de 16 a 20.30 hores Dilluns, 24 de gener Vilajuïga, al Centre Cívic Punt de Trobada, de 17 a 21 hores. Dimecres, 26 de gener L'Escala, a la Sala Polivalent, de 17 a 21 hores. Dijous, 27 de gener Cadaqués, al Casal Gent Gran Art i Joia, de 17 a 21 hores.