Tal com s'havia anunciat fa uns dies, el Departament de Salut ha decidit reobrir diferents punts de vacunació massiva pel territori per evitar congestionar els centres d'atenció primària. En el cas de Figueres, dilluns 13 es tornarà a disposar del centre cultural Molí de l'Anguila com a punt de vacunació amb cita prèvia.

El proper dilluns 13 de desembre, @icsgirona posa en marxa el Punt de Vacunació Poblacional de #Figueres, situat al Centre Cultural Molí de l'Anguila.

Si has de vacunar-te, demana hora a 👇https://t.co/refnfWnzyl pic.twitter.com/jbGVT0KzOu — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 10 de diciembre de 2021

Com que cada vegada hi ha més població cridada a rebre aquesta dosi de reforç, el Departament de Salut ha optat per distribuir les vacunes entre els CAP i aquests centres per no congestionar els centres d'atenció primària.

Des de Salut recomanen a tota la població que ha de rebre aquesta dosi de reforç que reservi hora per millorar la logística en l'administració de vacunes. La Delegació del Govern a Girona serà el punt de referència per a la vacunació sense cita a la regió, però no es descarta que hi hagi campanyes de vacunació sense cita en d'altres punts de Girona. Els CAP seguiran vacunant contra la Covid-19 però caldrà que es demani hora per rebre la injecció.