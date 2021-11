Rubén Sáez forma part del grup d’especialistes que integren la clínica Illa de Salut Figueres. És Graduat en Psicologia per la Universitat de Girona, especialista en altes capacitats, màster en Psicologia Clínica de la Salut i màster en Psicoloteràpia Cognitivo-Conductual. Des de l’any 2020 és director de l’àrea de reconeixements mèdics per a l’obtenció de carnets de conduir a Illa de Salut Figueres. També exerceix el càrrec d’assistent de direcció del centre mèdic.

Què necessita el client al moment de fer la prova?

L’únic que necessitem és que el client porti el DNI o el carnet de conduir anterior.

Què feu en aquesta especialitat?

Nosaltres ens encarreguem dels tràmits per a l’obtenció i renovació dels diversos permisos: carnet de conduir, permís d’armes, llicència d’animals potencialment perillosos, grues, seguretat privada, llicència de navegació i certificats mèdics oficials. A Illa de Salut Figueres és el nostre compromís guiar als clients durant tot el procés de renovació; així com brindar-los orientació sobre les proves que realitzaran. Realment volem que el client no s’hagi de preocupar pels tràmits amb el carnet de conduir.

Què diferencia Illa de Salut Figueres d’altres centres?

En primer lloc l’ambient familiar. Ens interessa molt que les persones es familiaritzin amb les proves que realitzaran. Això és així ja que els pacients venen amb nervis i inseguretats derivades del desconeixement. Aquesta situació podria provocar resultats negatius a l’hora de realitzar l’examen. És per això que centrem la nostra atenció a explicar fins al mínim detall.

La meva intenció és que el client sàpiga què ha de fer, com, per què i finalment com ho ha fet. Això no és una cosa que es limiti a la meva àrea. Tot el personal del nostre centre posa gran interès en oferir una atenció personalitzada ja què és la nostra filosofia de treball.

Centre Illa de Salut

TELÈFON: 972 503 030

WEB: www.illadesalut.com