El certificat Covid digital de la UE, conegut com a passaport covid, és un document que acredita la situació d’una persona respecte a la Covid-19 i que facilita la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea. També permet, actualment, accedir als locals d'oci nocturn de Catalunya. Segons ha informat aquest divendres el Govern, la setmana vinent es decidirà si s'ampliarà a altres àmbits.

Com i on puc obtenir el certificat covid digital de la UE?

Podeu trobar-los a l'aplicació o la pàgina web de La Meva Salut, dins les seccions Informes i resultats i de vacunes i certificat covid digital UE.

Certificat de vacunació contra la Covid-19:

Si heu rebut alguna dosi d’una vacuna contra la Covid-19 aprovada per la Unió Europea: Pfizer/BioNTech, Moderna/Lonza, Oxford/AstraZeneca o J&J/Janssen. A Catalunya no és vàlid fins que no es tenen les dues dosis de la vacuna, una dosi en el cas de J&J/Janssen.

Si fa més de 2 mesos que heu rebut un diagnòstic positiu de Covid-19 i heu rebut una dosi de la vacuna, ja que la vostra pauta de vacunació es considera finalitzada.

Si encara no esteu vacunats, demaneu dia i hora per a la vacuna a vacunacovidsalut.cat.

En cas que no estigueu vacunats, podeu demanar els altres dos certificats.

Certificat de recuperació de la Covid-19.

Se us facilita si heu passat la COVID-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva que consti al sistema de salut de Catalunya.

Per obtenir-lo, han de passar un mínim d’11 dies i un màxim de 180 dies des del resultat positiu per PCR de COVID-19.

Per directriu europea, el test ràpid antigènic (TAR) no té validesa per obtenir el certificat de recuperació de la COVID-19. Caldrà esperar 2 mesos des del diagnòstic positiu per rebre una dosi de vacuna i poder obtenir el Certificat de vacunació COVID-19.

Certificat de prova diagnòstica Covid-19 negativa.

De forma presencial, es poden obtenir els tres certificats als centres d’atenció primària. El de vacunació, a més, el podeu sol·licitar en el centre de vacunació quan acudiu a vacunar-vos.

Amb aquest certificat digital s’inclouen tres opcions d’acreditació igualment vàlides per viatjar:

Certificat de vacunació contra la Covid-19.

Certificat de recuperació de la Covid-19.

Certificat de prova diagnòstica Covid-19 negativa.

Les persones que no disposen de targeta sanitària del Sistema de Salut de Catalunya i per tant no tenen CIP, podran obtenir el certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa amb el seu DNI a través de certificatproves.catsalut.gencat.cat