El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que la setmana vinent el Govern podria decidir si amplia o no l'ús del certificat covid i en quins àmbits. En declaracions a Ràdio 4 i La2, ha explicat que aquest divendres o durant el cap de setmana tenen previst rebre l'informe del consell assessor del Govern sobre aquesta matèria. En cas que la decisió fos ampliar-lo, ha assegurat que la seva posada en marxa és "senzilla" i, per tant, podria estar disponible per al pont del desembre. D'altra banda, ha dit que "ara no seria prudent" retirar la mascareta dels patis escolars. A més, ha previst iniciar les terceres dosis en gent de 60 anys i persona sanitari i sociosanitari "entrat el desembre".