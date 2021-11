La informació que disposem en la nostra memòria sobre les persones que coneixem està codificada en patrons neuronals que es comparteixen entre diferents cervells d'un mateix grup de persones, segons un estudi del Dartmouth Colllege dels Estats Units, on els resultats es publiquen en Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Dintre de les àrees de processament visual, hem descobert que la informació sobre rostres familiars es comparteix en el cervell de persones que tenen els mateixos amics i coneguts» explica el primer autor de l'article, Matteo Visconti di Oleggio Castello, en un comunicat.

«La part més sorprenent de la nostra troballa va ser, però, que la informació compartida sobre rostres familiars s'estén inclús a àrees que no són visuals, però que són importants pel processament social, el que suggereix que també hi ha informació social compartida entre cervells», afegeix Castello.

Processant informació

El nostre cervell recull informació permanentment de les persones que ens envolten i és capaç de distingir a les que coneixem de les que no hem vist mai.

Quan emmagatzema la informació de les persones que coneixem, no sols guarda la imatge de la seva cara perquè puguem reconèixer-la, sinó que també arxiva la informació relacionada amb aquesta persona, com el seu estatus social, tipologia, etc.

Encara que aquesta manera de procedir és perfectament coneguda des de fa temps, la nova recerca ha descobert que aquests mecanismes cerebrals per a gestionar la informació dels nostres familiars, amics i coneguts, són els mateixos en tots els cervells del mateix cercle social.

És a dir, en els nostres cervells existeixen els mateixos patrons neuronals que gestionen la informació dels nostres amics i coneguts de la mateixa manera, a través dels mateixos circuits cerebrals.

Per tant, no tenim privacitat per arxivar la informació sobre els altres: tots els cervells processen de la mateixa manera la informació sobre les persones amb les quals ens relacionem més estretament.

De tal manera és així, que els científics han pogut saber com gestionarà una persona la informació sobre altres persones conegudes, sabent com ho han fet els altres respecte als mateixos amics i familiars.

Imatges cerebrals

Per arribar a aquesta conclusió, l'equip d'investigadors va utilitzar dades d'imatges de ressonància magnètica funcional de l'activitat cerebral de 14 estudiants, obtingudes durant tres tasques que formaven part de l'experiment.

En les dues primeres tasques, als participants se'ls van presentar imatges d'altres quatre estudiants coneguts, així com d'altres quatre persones desconegudes, mentre es feia un seguiment de la seva activitat cerebral.

En la tercera prova, els participants van veure parts del llargmetratge "The Grand Budapest Hotel", dirigit en 2014 per Wes Anderson, que té un gran elenc amb molts actors famosos.

Al llarg de la pel·lícula, les preses de la càmera ressalten rostres i expressions que són fonamentals per a comprendre la seva complexa narrativa: un conserge d'hotel que s'uneix a un altre empleat per a demostrar la seva innocència en un assassinat.

Alineant respostes

Aquesta pel·lícula va ser triada pels investigadors per observar l'activitat cerebral dels participants, relacionada específicament amb les interaccions socials i el processament facial, durant la projecció de la pel·lícula.

El conjunt de dades cerebrals obtingut va permetre als investigadors observar els processos cognitius socials i el processament facial dels participants durant les tres proves realitzades.

Aquestes dades es van utilitzar per a alinear les respostes cerebrals dels participants en un espai de representació comuna.

Això va permetre als investigadors fer servir classificadors d'aprenentatge automàtic per a determinar quines imatges estava mirant un participant en cada moment, en funció de l'activitat cerebral dels altres participants.

Resultats sorprenents

Els resultats van mostrar que la identitat de rostres visualment familiars es va descodificar amb precisió en les àrees cerebrals que estan involucrades principalment en el processament visual de rostres, tal com era d'esperar.

No obstant això, fora de les àrees visuals, encara que no va haver-hi molta descodificació relacionada amb la informació facial, sí que es va registrar molta més informació sobre l'activitat social de les persones ja conegudes, alguna cosa que va sorprendre els investigadors.

Fora del sistema visual, va haver-hi una alta precisió de descodificació en altres quatre àrees cerebrals: l'escorça prefrontal medial dorsal, el precúneus, l'ínsula i la unió temporoparietal.

Totes aquestes regions, implicades en el reconeixement de les altres persones, tenen a veure amb el processament de les intencions alienes, dels rostres coneguts, de les emocions i de les representacions que fem de l'estat mental dels altres (per exemple, quan veiem que algú està deprimit).

«Aquest espai conceptual compartit per al coneixement personal dels altres ens permet comunicar-nos amb les persones que coneixem», explica l'autora principal d'aquesta recerca, Maria (Anada) Gobbini.

Interacció ad hoc

Recerques anteriors del mateix equip, que van utilitzar experiments de ressonància magnètica funcional, van descobrir que aquestes mateixes àrees cerebrals s'activen quan una persona veu a algú que li resulta familiar.

«Quan veiem a algú que coneixem, activem immediatament la informació sobre qui és aquesta persona», afegeix Gobbini. «Això és el que ens permet interactuar de la manera més adequada amb algú que ens és familiar».

"Hauria estat desitjable que tothom tingués el seu propi codi privat de com és la gent, però aquest no és el cas", especifica el coautor James Haxby, professor de ciències psicològiques i cerebrals en Dartmouth.

I afegeix: «La nostra recerca demostra que el processament de rostres familiars realment té a veure també amb el coneixement general sobre les persones»