El Ministeri de Consum ha presentat la campanya 'Hijos del azúcar', que vol conscienciar les famílies sobre els efectes de l'obesitat en menors. La iniciativa consisteix en una exposició al jardí tropical d'Atocha amb sis escultures de menors d'entre 9 i 12 anys, a escala real, que representen la quantitat de sucre aproximada que prenen de mitja cada any.

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha assenyalat que entre els seus objectius hi ha la millora de l'alimentació de la societat, cosa que passa per un consum moderat de sucre i per evitar els sucres afegits. A Espanya, només el 2,9% de la població entre dos i 17 anys pren les cinc porcions de fruita i hortalisses recomanades cada dia.