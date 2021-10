Convivim amb el dolor d'esquena. El seu origen estar en una mala postura, en un esforç en agafar pes, en la falta d'exercici, en patologies de la columna o en patologies com l'artritis o l'osteoporosi.

Però aquestes molèsties, molt doloroses i incapacitants fins i tot, poden tenir un altre origen: la forma en la qual respirem.

L'origen principal d'aquests dolors d'esquena causats per la respiració és el diafragma. Aquest múscul que separa el tòrax de l'abdomen no sols està implicat en la respiració sinó també en l'estabilització de la columna.

I és que està unit per davant amb les últimes costelles del tòrax, i per la part de l'esquena amb la columna vertebral. En concret, amb les vèrtebres L1, L2 i L3.

Quan respirem el diafragma baixa feia a baix per a deixar espai a l'expansió dels pulmons, i torna a pujar quan deixem anar l'aire. I és en aquest punt on apareixen els problemes.

L'ideal és que quan respirem ho fem de manera completa, és a dir, omplint d'aire des de la zona abdominal «i que aquesta respiració no es talli aquí, sinó que es completi amb la respiració toràcica», explica el doctor. Però no sempre ho fem.

«Ningú és conscient de com respira, és una qüestió automàtica, i ningú és conscient de la mena de respiració que té».

Respiració abdominal = dolors lumbars

Per això, «les persones que fan una respiració abdominal i no arriben a expandir bé el tòrax acaben tenint dolors lumbars».

Aquesta manera d'omplir el nostre cos d'aire és molt habitual entre persones amb sobrepès o obesitat, amb una distensió abdominal.

Normalment es tracta de pacients que tenen poc to muscular en la zona abdominal i per això tendeixen a inflar el budell quan respiren.

Respiració toràcica = dolors en les dorsals

Enfront d'aquests pacients estan allò la respiració dels quals es limita al tòrax.

Es tracta d'una «respiració molt superficial, toràcica, i ocorre el contrari, que com no expandeixen bé els pulmons, tiren de la musculatura dorsal, provocant dolor en aquesta zona de l'esquena», detalla el traumatòleg.

Què provoca una respiració toràcica? Perquè és molt habitual en situacions d'estrès, que ens fan tenir respiracions molt curtes, que no arriben a la part abdominal.

Estic respirant correctament?

Com explica el doctor Lizón aquest tipus de dolors d'esquena «estan molt infradiagnosticados. La gent no és conscient de com respira i tret que donis amb algú que tingui molt en ment el tema de la respiració, el problema passarà completament desapercebut. Tret que un metge revisi els teus hàbits respiratoris».

I el problema és que el dolor d'esquena no desapareixerà fins que es comenci a respirar de manera correcta i, també, es treballi la musculatura. «Si no es fa, no ataques a la causa del dolor».

Llavors, quina és la millor manera de conèixer com estem respirant i així treballar la manera de fer-ho bé?

«Els 3 temps següents els dedicarem a emplenar la part superior de la caixa toràcica«, i la mà aquí situada ens indicarà que efectivament, la zona toràcica també s'està omplint.

En resum, fer-nos conscients de la nostra manera de treballar pot estalviar-nos molts dolors d'esquena.