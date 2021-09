Figueres torna a ser nou punt de vacunació sense cita amb una nova campanya de l'Institut Català de Salut. Com ja és habitual, el punt de vacunació serà el centre cultural Molí de l'Anguila, i les noves dates són el 22, el 23 i el 24 de setembre.

Els majors de 12 anys que encara no s'hagin vacunat poden posar-se la vacuna de les 9 a les 13.30 h, durant el primer i l'últim dia d'aquesta nova campanya. En canvi, el dia 23, el torn començarà al migdia, a les 13.30 h, i s'allargarà fins a les 19 h, com una nova oportunitat per vacunar-se contra la covid-19.