La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, adverteix que algunes de les vacunes contra la Covid-19 de què disposen ja haurien caducat i d'altres ho estarien a punt de fer. El departament va fer una previsió al mes d'agost de les dosis que necessitaria de cara al setembre, un cop represa l'activitat després de les vacances d'estiu i d'acord amb els càlculs dels experts, i que apuntaven un increment del nombre de demandants del vaccí. No obstant, aquest augment no s'ha registrat, motiu pel qual hi hauria dosis que ja haurien superat els 30 dies de vida que tenen un cop descongelades. Cabezas ha assegurat que aquestes vacunes es guardaran a les neveres i es consultarà l'Agència Espanyola del Medicament per donar-li el millor ús.