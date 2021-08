«Si volem que tot això acabi, ens hem de vacunar perquè hi hagi una immunització elevada. No es tracta d’obligar a ningú, només s’ha de fer entendre això». Així de clara es mostrava la doctora Maria Carrillo, directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Figueres, quan una nova vacunació sense cita prèvia obria les portes a la ciutat de Figueres el 6 d’agost passat al Centre Cultural Molí de l’Anguila. I és que aquesta era una bona oportunitat per combatre, entre tots, la Covid-19.

La proposta, organitzada per l’Institut Català de Salut, en col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, va començar a les 9 del matí. Des de llavors, i fins a la 1 del migdia, i de les 4 a les 7 de la tarda, persones de diverses edats es van desplaçar fins al Molí de l’Anguila per rebre la vacuna, si bé l’afluència d’usuaris no fou elevada. En total es van injectar 689 primeres dosis de Pfizer. En aquest sentit, en un principi la vacunació estava destinada a persones de 16 anys o més, finalment la franja d’edat s’ha ampliat també per a usuaris a partir de 12 anys per aquesta falta d’afluència.

Malgrat tot, són molts els figuerencs que pensen que la vacunació sense cita prèvia és una bona pensada per seguir lluitant contra la Covid. «He vingut a les 9, pensava que estaria ple de gent i la veritat ha estat molt ràpid. Ho posen fàcil, la veritat», explicava Toni Bautista, un dels usuaris vacunats del 6 d’agost.

En la mateixa línia, la usuària Ainhoa Parra detallava que «mai trobava hora per vacunar-me, i em vaig assabentar que aquí ho feien sense cita prèvia, i vaig pensar que era una oportunitat».

També opina el mateix Maria Moratal, que explica que «primer era més reticent, però ara veig que amb la vacuna tenim l’oportunitat de combatre la Covid». I és que només podem fer front a la pandèmia entre tots, i aprofitant totes les oportunitats proposades.