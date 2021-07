L’Institut Català de la Salut a la demarcació de Girona ha donat la benvinguda als vuitanta-nou residents que aquest any comencen la seva formació especialitzada, tant a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta com a l’àmbit d’atenció primària a la resta de les comarques gironines, entre ells els de Figueres i Roses. Són un 25% més que l’any passat, i enguany tant l’hospital com la primària compten amb un increment de les places docents.

A l’àmbit d’atenció primària són quaranta-un els residents de medicina i infermeria familiar i comunitària que s’incorporen als seus centres docents. Enguany se n’hi incorporen quatre de nous, amb Banyoles, Olot, Cassà de la Selva (gestionat per l’IAS) i Malgrat de Mar (Corporació de Salut del Maresme i la Selva).

Uns centres que se sumen als que ja ofereixen places als residents per a fer la seva etapa d’especialització als centres d’atenció primària com Can Gibert del Pla, Montilivi i Vila-roja, Santa Clara, Taialà, Salt, Sarrià de Ter, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes, Tordera, Figueres i Canet de Mar.

Les metgesses i metges interns residents (MIR) de medicina familiar i comunitària també faran rotacions als hospitals docents Dr. Josep Trueta de Girona, Santa Caterina de Salt, Palamós, Figueres, Blanes, Calella i Olot, i els infermers i les infermeres als hospitals Trueta i Santa Caterina.

Especialitats

Pel que fa a l’àmbit hospitalari, també s’ha donat la benvinguda als quaranta-vuit professionals que desenvoluparan la seva especialitat a l’Hospital Dr. Josep Trueta, repartits en vint-i-cinc especialitats. Les noves especialitats que s’ofereixen enguany són Cirurgia vascular, Cirurgia plàstica, Oftalmologia i Neurofisiologia clínica, i el centre també compta amb un increment de places docents a les especialitats de Radiologia i Anestesiologia.

Dels quaranta-vuit nous residents que s’han incorporat, sis són d’especialitats d’infermeria (LLIRs i infermeria pediàtrica), dos de farmàcia hospitalària i la resta de medicina distribuïdes en vint-i-cinc especialitats.

Els nous residents inicien la seva especialització en plena cinquena onada de la Covid-19, i per aquest motiu se’ls fa una formació específica en matèria de riscos laborals i autoprotecció per part de la Unitat Bàsica de Prevenció de l’hospital.