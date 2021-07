El nombre de persones ingressades amb coronavirus als hospitals gironins segueix creixent i suma 10 pacients més segons l'últim balanç del Departament de Salut. En canvi, els ingressats a les UCI són 22, un menys respecte ahir.

S'han declarat 864 nous casos de Covid-19 i el total acumulat ja suma 85.542 casos des del març de l'any passat. La dada postivia torna a ser que no s'ha sumat cap més mort per cinquè dia consecutiu.

El risc de rebrot trenca la tendència a la baixa i puja 33 punts, fins a 1.204, per sota dels 1.279 de la setmana del 28 de juny al 4 de juliol. La velocitat de propagació (Rt) continua el descens, i se situa a 1,54, cinc centèsimes menys que al balanç d'ahir. La incidència a 7 dies és de 494. El 19,45% de les proves que es fan surten positives.

70 ingressats més a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 70 ingressats més a planta per covid en les darreres 24 hores i el total és de 1.255. A més, hi ha 18 crítics més a l'UCI, amb un total de 237. D'aquests, 10 tenen menys de 30 anys i 85 entre 30 i 49. En paral·lel, Salut ha notificat 7.944 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 746.438. L'Rt baixa sis dècimes i se situa en l'1,34. El risc de rebrot baixa vuit punts, fins als 1.330. En les darreres 24 hores s'han notificat set morts més i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.301. La incidència acumulada a 14 dies passa de 979,20 a 1.015,18, mentre que a set dies és de 606,41. El 19,30% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

10 ingressats de menys de 30 anys

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, es mantenen 10 de menys de 30 anys. En concret, set tenen de 20 a 29 anys (-1), dos tenen entre 10 i 19 (+1) i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 40 tenen de 30 a 39 anys (+2), 45 van dels 40 a als 49 anys (-2), 30 tenen de 50 a 59 (+2) i 63 tenen de 60 a 69 anys (+3). A partir dels 70 anys, les xifres disminueixen força, ja que només hi ha 26 malalts crítics majors d'aquesta edat: 22 de 70 a 79, quatre de 80 a 89 (+1) i cap de més de 90.

Pel que fa a les dades d'ingressats general, dels 1.255 que hi ha actualment als hospitals catalans, 606 tenen més de 50 anys i 522 són menors de 50. De la resta no es coneix l'edat. Un total de 108 tenen menys de 30 anys (+7). En concret, 92 tenen de 20 a 29 anys (+4), onze tenen de 10 a 19 anys (+5) i cinc tenen menys de 10 anys (-2).

La taxa d'ingressats per cada 100.000 és de 20 per a les persones de 50 anys o més i de 11 per als menors de 50. La franja que més ha augmentat és la de 20 a 29 anys, passant d'1 a 11 des del 30 de juny al 14 de juliol. La dels 30 als 39 ha passat de 5 a 22 des del 25 de juny fins ara.

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 és la més afectada, amb 1.766 casos per cada 100.000 habitants, quan fa un mes, el 13 de juny, era de 75. Tot i això, és més lleugerament més baixa que el valor d'aquest dimecres (1.767). També la franja de 10 a 19 s'ha incrementat exponencialment en poques setmanes, passant de 63 a 1.110 casos per cada 100.000 habitants en un mes. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 922 casos, pels 60 del 14 de juny.

De fet, el 27% de les PCR o tests d'antígens surten positius en la franja de 20 a 29 anys, percentatge que baixa al 24% en el cas de 10 a 19 anys i de 30 a 39. En línies generals, la positivitat és del 22% entre els menors de 50 anys i del 10% entre els que tenen 50 o més.

D'altra banda, aquest dimecres es fan registrar 37.629 visites a l'atenció primària al conjunt de Catalunya, per sota de les 38.796 de dimarts i, especialment, les 47.930 de dilluns.

70.951 persones més amb pauta completa

El Departament de Salut ha administrat 4.663.181 primeres dosis de vacuna contra la covid-19 des de l'inici de la campanya, 34.032 més que fa 24 hores, i 3.471.431 de segones, 57.659 més que un dia abans. A més, hi ha 3.870.931 de ciutadans amb la pauta completa, 70.951 més que fa un dia. Així, hi ha un 59,3% de la població amb una dosi i un 49,3% amb la pauta completa.