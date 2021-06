La malaltia venosa crònica és l’afectació de la circulació venosa sanguínia a les cames, i de vegades quan s’instaura ja no té aturador. Quan empitjora, canvia de nom i passa a dir-se insuficiència venosa crònica. El grau superlatiu de la insuficiència venosa es manifesta en forma de llaga o úlcera varicosa. Des del moment inicial, és a dir, quan les cames encara són sanes, fins a la pitjor fase evolutiva de la malaltia –l’úlcera– poden passar molts anys. Per això és tan important tenir cura de les nostres cames.

Es tracta d’evitar la incapacitació que comporta l’úlcera. De fet, ara potser ja no es veuen tantes i tantes persones afectades de complicacions de l’evolució de la patologia venosa, perquè tenim més mitjans per tractar els problemes de salut a les cames. Tot i així, encara n’hi ha massa i cal evitar la seva evolució tenint-ne cura.

Per combatre aquesta malaltia hi ha mesures no farmacològiques que són molt útils per mantenir les cames sanes. Caminar, mantenir un pes normal, la pell de les cames i el cos hidratats –bevent molta aigua i sucs de fruita a l’estiu– i evitar el restrenyiment, en són exemples. Un apartat especial es mereix la prescripció de mitges de compressió. Aquesta prescripció serà duta a terme pel metge atenent la idiosincràsia de cada persona. També hi ha fàrmacs que, prescrits en el moment i la situació clínica oportuna, milloren la circulació i els seus símptomes. De fet, n’hi ha molts. Es tracta que el metge especialista prescrigui el més adient per a cada cas.

Una mesura imprescindible per tenir un bon control de la malaltia és demanar al metge que ens ho revisi. Cal saber què és la malaltia i quines coses no ho són. En cas que ens diguin que hi ha signes i símptomes de malaltia, serà el metge especialista qui ens donarà la pauta personalitzada del tractament.

Els tractaments actuals de les varius, venes varicoses i aranyes vasculars són molt diferents dels d’anys enrere. No hem d’oblidar les mesures sobre les quals hem parlat abans, però ara més que mai és el moment de posar en valor la importància de la tecnologia i dels avenços dels coneixements científics.

Ara ja no es fan les intervencions que es feien anys enrere per al tractament de les varius. Ara és l’era de les tècniques mínimament invasives i de l’escleroteràpia. L’escleroteràpia amb escuma és la tècnica estrella per al tractament de grans troncs venosos i també de d’altres de diàmetre inferior. També serveixen per millorar els resultats de l’esclerosi convencional, que tampoc es pot deixar de marge, com tampoc cal oblidar la microesclerosi.

Sigui com sigui, i més ara a l’estiu, és època de tenir cura de la salut de les nostres cames i, per tant, és el moment de consultar al metge especialista de la circulació venosa. El seu consell ens atorgarà unes cames més lleugeres i una qualitat de vida més bona.