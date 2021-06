El Departament de Salut ha declarat 477 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores i quatre morts. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 635.710 i les defuncions a 22.232, segons el darrer balanç de la conselleria. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 546, set més, i hi ha cinc crítics més a l'UCI (185). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja una centèsima i se situa en 0,95, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 83. La incidència acumulada a 14 dies també es redueix, mantenint-se per sota de 100. Passa de 90,18 a 88,36. El 3,39% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Regió de Girona: un mort i quatre ingressats més (61)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 72.168 (+35) i 75.769 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.142 persones, igual que en la darrera actualització.

El risc de rebrot es redueix dos punts, fins a 80, mentre que la setmana del 29 de maig al 4 de juny era de 974. L'Rt puja una centèsima, fins a 0,91. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 40 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 87. El 3,7% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 60 pacients ingressats, un menys que en l'anterior balanç.