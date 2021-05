Els nous hàbits de vida derivats de la pandèmia, com l'augment de l'ús de pantalles o la reducció de jocs a l'aire lliure de nens i adolescents, podrien derivar en un increment de la miopia infantil-juvenil. No hi ha cap dubte que els dispositius electrònics resulten molt atractius per als més petits. Si a això se li suma la llista de precaucions que ha de prendre un adult durant els jocs a l'aire lliure, el resultat és una disminució del temps que els nens passen a plena llum. El principal efecte d'aquesta premissa és clar: un detriment de la claredat en la visió a distància dels nens. Alguna cosa que ja es pot denominar com una epidèmia de miopia infantil

Generació miop

Un estudi xinès sobre la salut ocular en nens de 6 a 13 anys va revelar un descens substancial de l'agudesa visual entre els més de 100.000 nens que van participar. L'examen es va dur a terme després dels cinc mesos de quarantena per la Covid-19.

En comparació amb els resultats de les revisions anuals prèvies, la capacitat de veure amb claredat els objectes llunyans s'havia reduït de manera vertiginosa, especialment entre els nens les edats dels quals oscil·len entre els 6 i els 8 anys. Així mateix, un estudi canadenc va analitzar com invertien els nens el seu temps durant el confinament.

D'una banda, van observar l'activitat física dels nens i el temps a l'aire lliure. Per l'altre, el temps enfront de la pantalla i l'ús de les xarxes socials.

El resultat va revelar que els nens de 8 anys passaven una mitjana de més de cinc hores al dia enfront de les pantalles per entreteniment. A això hem de sumar-li el temps que estaven davant dels dispositius per a fer les tasques escolars. Unint tots dos estudis, els investigadors estableixen que la causa més probable d'aquesta miopia en nens és la falta d'exposició a la llum exterior.

Però, per què afecta més als nens de menor edat?

La raó és senzilla: quan naixem, tots som hipermétropes. Això fa que enfoquem les imatges per darrere de la retina i no directament sobre ella. El que es tradueix a veure de manera borrosa objectes pròxims.

A mesura que creixem, els ulls s'allarguen fins a formar una esfera, la qual cosa permet que les imatges convergeixin de manera directa en la retina. No obstant això, si aquest allargament no es deté, les imatges convergeixen llavors per davant de la retina. En aquest cas no percebríem amb claredat coses llunyanes, la qual cosa constitueix la definició de miopia.

Perquè el procés es detingui en el punt exacte, la clau és la llum exterior. Aquest tipus d'il·luminació estimula l'alliberament de dopamina, un neurotransmissor que pot frenar l'allargament de l'ull. D'aquí ve que els més afectats actualment siguin nens tan petits, l'allargament ocular dels quals es troba encara en procés.

La perillositat de la miopia

En general, les persones amb miopia són més propenses a desenvolupar altres complicacions que amenacen la vista. És a dir, pot provocar l'aparició de cataractes o glaucomes, entre altres malalties. Si l'afecció es torna extrema, pot fins i tot provocar esquinçaments o despreniments de retina.

Aquests riscos estan estimulant els estudis de tractaments que podrien evitar que la miopia es converteixi en una cosa patològica. Un dels mètodes que s'estan estudiant és l'ús de lents de contacte multifocals amb gran poder d'augment per a intentar frenar la progressió de la miopia en els nens. Un altre mètode, que en l'actualitat es considera més prometedor, és l'ús de gotes d'atropina per a minimitzar l'allargament indegut de l'ull. Sens dubte, mancant tractament, la prevenció més eficaç tal vegada és que els nens petits passin menys temps enfront de les pantalles i molt més temps a l'aire lliure.