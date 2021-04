Edgar Tarrés descriu la importància del turisme de salut i benestar en un llibre

Edgar Tarrés, que col·labora com a docent en el màster de Turisme d'Interior i de Salut de la Universitat de Vigo, ha escrit –conjuntament amb el Dr. José Antonio Fraiz, de la mateixa universitat– un article sobre la importància del turisme de benestar en la recuperació post-Covid. Es pot llegir al llibre que acaba de publicar la Universitat de Salamanca Turismo PostCovid-19: El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recuperación.

Al llibre, els autors expliquen com «el turisme de benestar s'ha convertit en un valor a l'alça, ja que les persones que viatgen busquen experiències autèntiques que els ajudin a sentir-se millor, que incloguin natura, que els ajudi a canviar hàbits de la seva vida per viure més bé. Busquen allotjaments singulars, més petits, a la natura; i es valora molt que desenvolupin polítiques i accions en sostenibilitat i responsabilitat social. Volen entorns segurs amb grups reduïts» remarca Tarrés.

Els autors han observat com practicar les experiències que ofereix aquesta classe de turisme és molt positiu per al benestar, la salut i la creativitat de les persones; «quelcom molt necessari per als temps que corren». Les activitats que més se solen trobar en aquest àmbit són el mindfulness, els banys de bosc, el ioga, taitxí, entre altres són molt adequades per combinar amb altres àmbits com és la gastronomia, l'enologia, el patrimoni, el senderisme, fet que és molt interessant de cara a innovar i crear nous productes turístics.

Edgar Tarrés, que també dirigeix el postgrau Turisme i Consciència a la Fundació Universitat de Girona, també va col·laborar en un estudi desenvolupat per Ostela, Tourism Management School.

El seu coneixement és fruit de la seva experiència oferint serveis de consultoria i formació, com el que ha dut a terme amb el consorci de turisme de la Ribeira Sacra, on ha ajudat a desenvolupar el programa de benestar a la Natura, un dels pilars de la seva candidatura a formar part del patrimoni de la humanitat de la Unesco. Actualment col·labora en un projecte amb la Universitat Rovira i Virgili per portar aquesta tendència turística a la demarcació de Tarragona.

Els autors conclouen l'article manifestant que «el turisme de salut a Espanya, per la dimensió del benestar (wellness i wellbeing), és un diamant en brut». Si el turisme de benestar és una tipologia que estava creixent a velocitat de creuer, truncada per l'aparició de la Covid-19, per la seva essència mateixa, es recuperarà molt abans que altres tipologies i tornarà al creixement exponencial que experimentava per un augment de la consciència pública en matèria de salut i benestar de societat.