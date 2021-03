L'Hospital de Figueres fa extirpacions de vesícula biliar sense ingrés

Des d'inici d'any, el servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital de Figueres fa les extirpacions de la vesícula biliar per laparoscòpia (colecistectomia laparoscòpica) sense ingressar el pacient. Fins ara, per a realitzar aquesta cirurgia major que requereix anestèsia general, sempre s'ingressava la persona un dia o dos.

Aquesta innovació s'ha impulsat arran de la pandèmia del coronavirus per evitar estades innecessàries al centre i minimitzar els contagis de la Covid-19. Amb aquesta mesura també s'aconsegueix alliberar llits d'hospitalització, la qual cosa permet garantir una resposta adequada a l'activitat ordinària de l'Hospital de Figueres.

La posada en marxa d'aquest programa de colecistectomia laparoscòpica ambulatòria ha estat molt ben rebuda per part dels pacients, ja que els permet passar el postoperatori més còmodament a casa seva. Cal tenir en compte que el fet que l'extirpació sigui per via laparoscòpica facilita que es pugui fer en règim ambulatori.

Un cop realitzada l'operació, els pacients s'estan a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) un mínim de 6 hores abans de ser donats d'alta. I després se'ls fa un seguiment des del servei de Cirurgia: se'ls truca l'endemà de la intervenció per comprovar que no hi ha hagut cap incidència i se'ls cita posteriorment a Consultes Externes.



Colecistectomia laparoscòpica

La colecistectomia laparoscòpica és una intervenció segura que no acostuma a tenir complicacions, però tot i així l'opció de fer-la sense ingrés posterior no és adequada per a tots els pacients, ja que cal tenir en compte una sèrie de factors.

A més del seu estat de salut previ, el servei de Cirurgia també valora que la persona sigui menor de 65 anys, compti amb el suport de la família o del cercle més proper, visqui en un habitatge amb ascensor o situat en una planta baixa que estigui a menys de mitja hora de l'hospital, tingui telèfon fix o mòbil i disposi d'un vehicle particular per a desplaçar-se. Finalment, la decisió última d'ingressar o no el pacient a planta dependrà de com hagi transcorregut l'operació.

Cada any, l'Hospital de Figueres realitza aproximadament 120 colecistectomies laparoscòpiques. Des del mes de gener, el servei de Cirurgia General i Digestiva del centre ha efectuat la meitat de les colecistectomies programades sense ingrés hospitalari, obtenint uns resultats molt satisfactoris.