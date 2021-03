Roses contra el càncer ajuda les dones afectades a reconstruir la seva autoestima

La Fundació Roses contra el càncer ofereix el servei de micropigmentació i tatuatge que permet formar una arèola després d'una intervenció de reconstrucció del pit, així com la perfilació de les celles després del tractament oncològic. Aquest servei és gratuït per als seus usuaris i va a càrrec del tatuador Kim Gasparin, que fa uns anys va decidir realitzar, al seu taller de Pau, tatuatges complets de mugró i d'arèoles a dones mastectomitzades a causa del càncer de mama, de forma altruista.

La història de totes les dones que decideixen tancar així la seva batalla contra el càncer són un exemple de com, més que una opció estètica, els tatuatges s'han convertit en un procediment terapèutic, explica Gasparin que ha aconseguit millorar la qualitat de vida d'unes 150 dones. «Faig una mitjana de dues dones al mes, cada vegada es coneix més aquesta tècnica, hi ha més informació». Ofereix el servei des de la Fundació Roses Contra el Càncer per a les dones de Roses i també amb el suport de la Fundació Alchimia Solidària, que ja fa dos anys va començar a contribuir en la causa. «Tant en un cas com en l'altre, em faciliten els materials per realitzar, al meu taller de Pau, tatuatges complets de mugró i d'arèoles, després d'una mastectomia simple o doble i a la dona se li ha col·locat la pròtesi de silicona. Venen aconsellades sovint pel seu oncòleg o cirurgià. Llavors és el moment que els acabo fent el tatuatge realista que simula amb l'efecte 3D l'arèola i el mugró».

Ja fa cinc anys que la Race va passar per aquest procés. «Em van diagnosticar càncer el setembre de 2013 i em van treure els pits i els mugrons. Dos anys després, vaig començar a buscar una tècnica que em permetés ser qui era abans que tot comencés, per un tema de salut mental».

La tècnica s´adreça a dones que han passat aquesta malaltia i que després poden recuperar per fi la seva feminitat en el cas de la dona. La malaltia ha danyat l'autoestima i és molt dur, amb el tema del tatuatge «el que fem és tancar una etapa». Gasparin recorda que, tot i que en menor mesura, els homes també es poden veure afectats.

Un cop han passat pel seu taller, «la dona torna a sentir-se completa i també aprofiten per tapar cicatrius» explica. És el moment, també, de perfilar les celles, amb micropigmentació, ja que els tractaments oncològics també afecten la caiguda del cabell. «Cada cop més gent coneix aquesta tècnica i cada cop es fa més, desgraciadament».

El procés pot durar una hora i mitja i, un cop realitzat, els resultats són molt beneficiosos: «Volia que em miressin amb normalitat quan em despullava al gimnàs, ara em miro al mirall i em reconec, ho aconsello a les dones de totes les edats» diu la Race. «Mai no oblides per on has passat, però per transportar els records dolents a un altre lloc aquest és un procés necessari» conclou.