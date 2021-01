Grífols inicia un assaig clínic amb un medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la Covid

Grífols ha anunciat que a partir del febrer iniciarà un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la Covid-19 després de donar positiu i que aniria adreçat a gent gran, personal sanitari i pacients immunodeficients, a qui no es recomana la vacunació. Segons ha explicat la multinacional catalana en un comunicat, el medicament seria "especialment útil" com a complement de la vacuna en la seva fase inicial i ajudaria a contenir brots on la vacunació no s'hagués començat o culminat en tot el seu procés. L'assaig està liderat pels investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona Bonaventura Clotet i Oriol Mitjà i els primers resultats es podrien conèixer a la primavera.

En total, hi participaran al voltant de 800 persones asimptomàtiques però positives de covid en test diagnòstic i a qui se'ls subministrarà per via subcutània la immunoglobina de Grífols rica en anticossos davant el virus, obtinguts de donants de plasma de persones que han superat la malaltia.

Segons la companyia, la immunoglobina de l'empresa en la seva forma de via intravenosa, intramuscular i subcutània ha demostrat seguretat i eficàcia en la prevenció de diverses malalties infeccioses en pacients immunodeficients i s'utilitza des de fa més de 15 anys amb aquesta finalitat.

"Aquest tractament amb les immunoglobines com a base proporcionaria una combinació d'anticossos policlonals que, davant els monoclonals, presenten una major diversitat que podria millorar la capacitat de protecció davant el virus", segons l'investigador Oriol Mitjà.

Per la seva banda, el director mèdic de Grífols, Antonio Paéz, destaca que fa facilitat de conservació a la nevera i l'administració subcutània "afavoririen la distribució i utilització d'aquesta potencial teràpia". Aquestes característiques, permetrien, per exemple, que se subministressin en qualsevol consultor mèdic i no haver d'anar fins a un hospital.