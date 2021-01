El Grup Iris entrega quaranta coixins terapèutics a la Fundació Salut Empordà

El Grup Iris ha entregat quaranta coixins terapèutics a la Fundació Salut Empordà. Es tracta d'un material molt útil en el procés postoperatori de les dones que han estat sotmeses a una mastectomia com a conseqüència d'un càncer de mama. «Amb aquest gest intentem arribar des del cor, amb dolçor, a unes persones vulnerables en aquest moment, hi arribem amb delicadesa i garantim una mica més de qualitat de vida, perquè posant-lo sota el braç se'ls garanteix menys dolor postoperatori», explica la presidenta de l'associació, Lídia Albert.

Els coixins tenen forma de cor i, precisament, gràcies a aquesta figura, ajuden a alleujar els efectes secundaris de la intervenció quirúrgica. Quan es posen a sota l'aixella, mantenen el braç lleugerament elevat. Això, d'una banda, evita el contacte amb la cicatriu i redueix els dolors i les molèsties originats per la cirurgia. I, de l'altra, facilita una millor posició de l'espatlla i prevé possibles complicacions, com són la capsulitis i el limfedema.

«Els coixins han estat fets per voluntàries de l'entitat en els nostres tallers de manualitats. Ara distribuïm els patrons a les voluntàries i cadascuna fa la seva feina des de casa, com sempre amb el desig d'acompanyar i donar suport a qui ho pot necessitar». Des de l'hospital els van avisar que s' havien quedat sense coixins i van decidir reprendre el taller en línia: «No deixarem de treballar perquè creiem fermament amb el nostre projecte, però ho farem amb mesures per garantir la nostra integritat i la de totes aquelles persones voluntàries que ens ajuden. Ara fa un any, l'entitat ja va lliurar setanta coixins terapèutics a la Fundació Salut Empordà.

L'associació està formada per dones que han estat diagnosticades de càncer de mama i que viuen a l'Alt Empordà. Va néixer amb l'objectiu de donar suport i acompanyament a altres dones que es troben en una situació similar.

D'altra banda, l'entitat continua amb les seves activitats i aquest dimecres reprendrà els tallers d'artteràpia (activitat aturada per la Covid), amb totes les mesures de seguretat i de dues maneres: presencial amb aforament limitat a cinc persones i també via Zoom.

L'artteràpia és una disciplina que té per objecte la integració emocional en la persona mitjançant les seves capacitats de creació. Amb tot això, la persona és capaç de produir canvis en si mateixa i en el seu entorn.

El taller serà impartit per Marta Aguasca, psicòloga i estudiant del postgrau d'artteràpia, a través d'un conveni que ha establert l'associació amb la Universitat de Girona.