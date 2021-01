La badia de Roses es consolida com a espai de salut i benestar profund

«Quan la vida et convida a parar, t'adones de les coses realment importants, i aquest any hem après a valorar certes coses», explica el terapeuta Edgar Tarrés, encarregat d'impartir els tallers del programa «Sent la Badia». S'han dut a terme amb una molt bona resposta de públic aquestes darreres setmanes a l'Escala, Sant Pere Pescador, Roses i Castelló d'Empúries, i han permès als participants aprofundir en el seu benestar. «La badia de Roses és perfecta per viure experiències de benestar profund», destaca Tarrés.

Els darrers tallers celebrats a Roses i a Castelló d'Empúries, adreçats a un màxim de quinze o vint persones, es van omplir: «La gent busca tranquil·litat, natura, distància i és el que els hem volgut oferir. Tots volem trobar-nos bé, això és universal, així que ens trobem gent dels municipis i també de fora». La meditació, el txikung o els tallers sensorials han atret un públic que «cada cop va més a l'alça».

Els quatre municipis de la badia de Roses (l'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses) van iniciar fa uns mesos la difusió, a través de les seves respectives xarxes, d'un vídeo promocional per tal de difondre els valors del territori i atraure un turisme sostenible, de salut i benestar i de proximitat.

Aquestes accions formen part del pla d'acció 2020 i del pla de promoció i comunicació conjunt que els alcaldes dels quatre municipis van acordar tirar endavant el mes de maig passat, en resposta a un estiu atípic i marcat per la situació que viu el planeta amb la Covid-19. En aquesta línia, ja es van impulsar també altres mesures econòmiques conjuntes com a resposta als efectes que la pandèmia està suposant per a les empreses d'aquests municipis.

Els quatre municipis consideren clau treballar en xarxa per la badia, fomentant el turisme responsable i sostenible. La badia ofereix més de 45 km de platges, 15 km de cales i 50 km de canals navegables, amb una costa de petites cales i unes platges ideals per gaudir en solitari o en família.