La Fundació Oncolliga tanca l'any amb l'organització de les caminades en silenci

L'Oncolliga tanca l'any amb les caminades en silenci el dia 20 de desembre. Se'n celebraran a una quinzena de poblacions de les comarques gironines per donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la Unesco. D'entre els municipis on se celebraran n'hi ha quatre de l'Alt Empordà: Maçanet de Cabrenys, Peralada, Cadaqués i Figueres.

Els grups de participants en cada població seran de com a màxim deu persones, comptant el guia de la caminada, i per inscriure's cal fer un donatiu de 8 euros. Tots els inscrits rebran una ampolla d'aigua i una mascareta commemorativa de la diada.

Des de l'Oncolliga el missatge és clar: «Construir, construir i construir. Aquest podria ser el nostre lema. Treballem dia a dia per fer-nos especialistes en coses que no es poden tocar: especialistes en humanitat, especialistes en solidaritat, en compassió, en coratge. Volem ser especialistes en la construcció de valors, perquè, com explica el metge i filòsof Diego Gracia, els valors es construeixen. Volem ser dels bons! Aquest és el to que volem que impregni tots els nostres serveis. Ara, a més, volem construir silenci per donar suport a la iniciativa per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la Unesco».

Com explica aquest moviment, el silenci és essencial per a poder connectar amb les coses veritablement importants de la nostra vida, aquelles que no es poden tocar. «Comencem el pròxim dia 20 de desembre de les 11 del matí a la 1 del migdia, amb una sèrie de Caminades en silenci guiades per les comarques gironines».

La data no ha estat escollida a l'atzar, ja que aquest dia és el Dia Mundial de la Solidaritat i, a més, és el dia previ al solstici d'hivern. «És la data ideal per fer balanç i fer un tancament d'aquest any que ha estat tan complicat per a tothom», explica Sylvia Miàs, psicooncòloga de la Fundació Oncolliga i organitzadora de l'activitat. Miàs és també una de les impulsores del moviment per la declaració del Dia Internacional del Silenci per part de la UNESCO des de la plataforma international silenceday.org.

Per Miàs, aquestes caminades en silenci són una oportunitat per «allunyar-nos del soroll que hi ha a fora i a dins nostre i donar-nos permís per ser feliços».

La iniciativa tindrà continuïtat al llarg del 2021 amb la celebració de noves caminades en silenci coincidint amb els solsticis de primavera, estiu i tardor, per acabar tancant el cercle en el solstici d'hivern, quan es complirà un any des de l'inici d'aquest itinerari de construcció del silenci.