La supervivència al càncer de mama supera el 90%, amb un diagnòstic precoç

El càncer de mama és el de més incidència entre les dones. S'estima que el 2020 es diagnosticaran a Espanya al voltant de 33.000 casos. Amb un diagnòstic precoç, la supervivència supera el 90%. Per aquest motiu, coincidint amb la celebració aquest dilluns del Dia Mundial del Càncer de Mama, és fonamental recordar la importància de realitzar les revisions rutinàries i comptar amb tractaments eficaços que no només tracten la malaltia, sinó que ofereixin una millor qualitat de vida a les pacients. En aquesta línia, al Centre 360 ??d'Excel·lència Oncològica GCCC, que compta amb els 99 anys d'experiència de Clínica Corachan i els més de 350 centres de GenesisCare a tot el món, ofereix un abordatge de el càncer a través de tractaments innovadors tant d'oncologia radioteràpica com oncologia mèdica, i tot això amb un equip multidisciplinari.



El tractament actual és variat i complex. Depèn del tipus precís de càncer de mama, les característiques biològiques i moleculars del tumor, el grau de disseminació o estadi de la malaltia (de I a IV) i les característiques clíniques de la pacient, explica el doctor Miguel Hernández-Bronchud, oncòleg mèdic de GCCC, qui a més apunta que també influeix si es tracta d'un càncer d'origen hereditari. "Encara que es desconeixen les causes de per què es donen les anomalies cel·lulars que porten a desenvolupar el càncer de mama, sí se sap que entre un 5% i un 10% dels casos es donen en persones amb predisposició hereditària. Solen ser menors de 40 anys i amb un o més parents de primer grau amb càncer de mama, mama bilateral, ovaris o amb un parent de primer grau baró (també tenen càncer de mama alguns homes) o combinacions d'aquestes patologies. En ocasions, el càncer hereditari de mama s'associa a mutacions específiques com el gen BRCA. Això sí, cal aclarir que ser portador d'aquesta mutació genètica no significa necessàriament acabar desenvolupant un càncer de mama, però sí que requereix d'un seguiment preventiu especialitzat".



Cinc sessions, sense tatuatges i reduint el risc per al cor

El centre GCCC compta amb tres tractaments destacats en radioteràpia per al càncer de mama com són DIBH, SGRT sense tatuatges i FAST mama.

La inspiració profunda mantinguda (DIBH per les sigles en anglès) permet radiar la mama en el moment que es troba més allunyada del cor. La pacient realitza una inspiració profunda i és en aquest moment quan es dóna la radiació. Està especialment indicada per al tractament de la mama esquerra ja que redueix l'exposició de el cor a la radiació i minimitza les possibles complicacions cardíaques posteriors.

La SGRT (radioteràpia Guiada per Superfície) sense tatuatges permet realitzar els tractaments radioteràpics, inclòs el de càncer de mama, sense necessitat de deixar les marques permanents en el cos de la pacient, fet que suposa un avanç molt positiu per a aquesta des del punt de vista psicològic. Amb una precisió submilimétrica, aquesta tècnica utilitzar la superfície externa del pacient per garantir la correcta aplicació de l'tractament. El seguiment del moviment de la pacient permet que el feix de radiació només s'activi quan està en la posició correcta i s'aturi si aquesta es mou. Això s'aconsegueix gràcies a les tres càmeres que monitoritzen centenars de punts de la pell de la pacient.

A aquestes dues tècniques es suma FAST mama, és a dir, tractaments de càncer de mama amb esquemes ultracurts, que permet realitzar tractaments en 5 sessions en comptes de les 15 habituals. Està indicat per a tumors en estadis inicials i manté els mateixos resultats i efectes que en el tractament més extens.

La radioteràpia en moltes ocasions no s'utilitza de forma aïllada sinó que es combina amb cirurgia o amb tractaments d'oncologia mèdica com són els tractaments personalitzats o dirigits, les dianes moleculars, l'hormonoteràpia o la quimioteràpia, "aquesta pot oferir-se fins i tot abans de la cirurgia per reduir el tumor i evitar metàstasi ", explica el Dr. Bronchud. A més, afegeix que "en cas de dones amb càncers de mama precoços, hi ha diferents" plataformes genòmiques "que són diferents anàlisis moleculars que analitzen l'agressivitat de cada càncer de mama un cop extirpat o biopsiat, i recomanen o desaconsellen la quimioteràpia. D'aquesta manera s'està aconseguint "afinar la punteria" i evitar moltes quimioteràpies innecessàries.

Als tractaments se sumen els serveis complementaris que ofereix el Centre 360 ??d'Excel·lència Oncològica per donar suport i ajudar les pacients i als seus familiars durant la malaltia com són el suport psicooncológico, oncoestética o fisioteràpia, entre d'altres. D'aquesta manera s'aconsegueix un abordatge total de la malaltia, un abordatge 360 ??de el càncer de mama.



Líderatge internacional

GenesisCare és líder internacional en tractaments de càncer amb més de 70 centres a tot el món: 32 a Austràlia, 4 a desenvolupament a la Xina, 15 al Regne Unit i 21 a Espanya, on compta amb 30 anys d'experiència i amb l'assistència tecnològica i humana més completa.

El propòsit com a companyia de GenesisCare és dissenyar la millor cura assistencial (Designing better care), a través de valors com l'empatia, la innovació, la col·laboració i la determinació per aconseguir el millor tractament possible per als seus pacients, que són el centre de tot el treball que es realitza. Amb el compromís de l'excel·lència mèdica, el treball en equip i una fluïda comunicació, abastant tant els aspectes humans com els estructurals i tecnològics.

Això s'evidencia, entre altres indicadors, pels nombrosos premis i reconeixements rebuts en el sector: Reconeixement EFQM (European Foundation for Quality Management) Committed to Excellence; Certificació ISO 9001: 2015 DNV-GL; Acreditació QH IDIS de Qualitat Assistencial; Acreditació C & B de Protecció de Dades; Premi a la Confiança dels Clients; Reconeixement C & B de Qualitat Assistencial i Humanització.

La Clínica Corachan, per la seva banda, és una de les clíniques privades més prestigioses de Catalunya, que uneix experiència i modernitat, el que garanteix la màxima excel·lència assistencial i un tracte personalitzat. Fundada el 19 de maig de 1921 a la seva actual ubicació pel doctor Manuel Corachan, eminent cirurgià i prolífic docent, la institució centra els seus esforços en atendre i satisfer totes les necessitats dels seus pacients, oferint una assistència d'alta qualitat, propera i humana.

Actualment, el complex sanitari ocupa una superfície total de 42.000 m2 en el qual treballen directament o indirectament més de 1.200 professionals i col·laboradors. En el marc del seu compromís amb la qualitat, l'avantguarda i l'excel·lència, el 2019 Clínica Corachan va ser guardonada amb el premi Top 20 de IASIST a la millor clínica privada, en la categoria de Gestió Hospitalària Global a Espanya. En les edicions 2009, 2015, 2016, 2017 i 2018 va ser distingida amb aquest guardó. Clínica Corachan, amb aquest reconeixement, consolida la seva posició d'excel·lència en aquest rànquing demostrant ser un dels centres més eficients i millor valorats de país. Al seu torn, va ser el primer hospital d'Espanya a aconseguir l'acreditació "Confiança" en seguretat del pacient.