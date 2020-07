Ara més que mai, fumar és dolent per a la salut

Les vacances són un bon moment per intentar deixar de fumar. A l'època estival estem més relaxats i és més fàcil modificar els nostres hàbits i consums. Un pas que és important de fer sempre, però ara més que mai. Perquè tal com alerten els professionals del servei de Pneumologia de l'Hospital de Figueres, si fumar és dolent, fumar amb la Covid-19 és encara pitjor. I és que s'ha observat que hi ha tres col·lectius en què aquesta malaltia té més incidència: homes, persones grans i fumadors.



Els estudis

Malgrat que la Covid-19 és una malaltia nova, s'han identificat cinc estudis en els quals es tenia informació sobre el consum de tabac entre els afectats. I mostren que, encara que les dades disponibles són limitades, fumar empitjora l'evolució de la malaltia i augmenta el risc de mortalitat.

A més, sí que hi ha informació de la resposta dels fumadors pel que fa a la grip o a anteriors pandèmies, com el MERS-CoV. En el primer cas, s'ha vist que aquest col·lectiu és dues vegades més propens que el no fumador a contagiar-se de la grip i a desenvolupar símptomes més greus. I en el segon cas, la persona que consumia tabac tenia més possibilitats de morir per MERS-CoV que la resta de la població.

L'equip de Pneumologia de l'Hospital de Figueres reconeix que els estudis fets fins ara tenen limitacions metodològiques que no permeten afirmar amb rotunditat que les persones que fumen tinguin un risc més elevat d'infectar-se de coronavirus, però adverteixen que és evident que abandonar el tabac sempre redueix conductes de risc. Per exemple, se sap que deixar de fumar ajuda al control de malalties cardiovasculars i respiratòries que són factors de risc per la Covid-19.



Tabac i Covid-19

Segons l'evidència científica, el risc de major gravetat o d'ingressar a l'UCI a causa de la Covid-19 és del doble en persones fumadores que en no fumadores.

Els fumadors i exfumadors tenen més risc d'infeccions respiratòries i toràciques produïdes per bacteris i virus, per la qual cosa el tabac podria ajudar en la progressió d'aquesta malaltia.

El consum de tabac disminueix les defenses de l'aparell respiratori i debilita el sistema immunitari de la persona, per això pot empitjorar el pronòstic en aquesta mena de pacients.

Les infeccions per virus de la família dels coronavirus són més freqüents en fumadors que en no fumadors.

Els fumadors produeixen més quantitat d'una proteïna que afavoreix l'entrada del virus a l'interior de la cèl·lula de l'aparell respiratori.

Alguns fumadors tenen una malaltia pulmonar prèvia o la capacitat pulmonar reduïda, la qual cosa pot agreujar la infecció respiratòria provocada pel coronavirus.

L'acte de fumar comporta treure's la mascareta i acostar els dits a la cara, la qual cosa podria facilitar la transmissió del virus de la mà a la boca.

És per tot això que, un cop més, la recomanació que fan els professionals de Pneumologia és senzilla: als que no consumeixen tabac, que no comencin. I els que són fumadors, que ho deixin al més aviat possible.



Polèmica per un estudi sobre nicotina i Covid-19

En plena pandèmia, va sortir als mitjans de comunicació un estudi fet per especialistes del principal hospital de París, La Pitié-Salpêtrière, que afirmava que la nicotina podia tenir un efecte preventiu en el contagi o l'evolució de la Covid-19. Ràpidament, la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) es va pronunciar sobre aquesta publicació i va dir que aquestes afirmacions no estaven acreditades i no tenien una evidència científica sòlida. A més, la SEE considera que és fonamental evitar el consum de tabac en totes les seves formes si es vol combatre l'epidèmia del coronavirus.

D'altra banda, com adverteix el Dr. Joan B. Soriano, metge epidemiòleg del servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari de la Princesa de Madrid, hem d'estar alerta amb les informacions que apareixen als mitjans sobre el tabac, perquè moltes tenen interès a eliminar aspectes científics del debat per generar dubtes i confusió entre la població. I, a més, tal com lamenta la Dra. Carmen Cabezas, sotsdirectora general de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut, aquest estudi sobre nicotina i coronavirus ha estat l'excusa perfecta perquè moltes persones que fumen segueixin fumant.