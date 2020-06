La vida després del càncer, en un cicle de xerrades del Grup Iris

El Grup Iris de Figueres i la Federació Catalana d'entitats contra el càncer (FECEC) han organitzat un cicle de tres xerrades per tractar diferents aspectes de la vida despres del càncer. El cicle es tanca aquest dijous dia 11 de juny amb la intervenció de la doctora M. Eugenia Saumell, Cap de Servei d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) a Girona de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdique per parlar del paper de l'ICAM.

L'objectiu d'aquesta xerrada és respondre els dubtes que genera a un pacient una visita a l'ICAM, com es pot preparar, què ha de tenir en compte, entre altres aspectes, per establir ponts de diàleg entre aquesta institució i els pacients. La presidenta del Grup Iris, Lídia Albert, es mostra molt satisfeta de la bona acollida que han tingut les anteriors xerrades, que es fan online: «Les teníem programades i ens hem hagut de reinventar com tothom».

El cicle va arrencar el 28 de maig passat amb la primera conferència titulada: Per què alguns pacients responen a la teràpia contra el càncer i altres no?, a càrrec del doctor Alberto Vilanueva, responsable del Grup de quimioresistència del Programa ProCure, Institut Català d'Oncologia (ICO) Idibell. La següent xerrada va ser dijous passat amb la temàtica: Com em puc preparar per tornar a la feina?, a càrrec de Loli Fernández, graduada en Relacions Laborals i especialitzada en Salut Laboral i prevenció de riscos laborals.