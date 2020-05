Salveu vides: renteu-vos les mans 

Cada any, des del 2009, el dia 5 de maig es commemora el dia mundial de la Higiene de les Mans. La seva finalitat és impulsar-la, així com mentalitzar i implicar els professionals sanitaris i els directors i gerents de centres sanitaris en la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària amb una mesura que és, tant senzilla com efectiva per evitar la transmissió de les malalties infeccioses.

La responsabilitat de la higiene de les mans correspon no només als professionals sanitaris sinó també als pacients, per això cal estimular la seva participació, el seu compromís i aconseguir l'apoderament de tota la societat.

Rentar-se les mans és una acció bàsica per salvar vides. I l'OMS ho va destacar amb uns aspectes claus que cal tenir en compte. La higiene de les mans en el moment adequat, com ara mateix, salva vides. En l'atenció i cura de la salut ha salvat milions de vides en els últims anys i és també un indicador de la qualitat dels sistemes de salut. Alguns problemes de salut relacionats amb una higiene insuficient i/o incorrecte son reptes polítics i socials que cal abordar per fer front a les malalties infeccioses, les conegudes i les emergents. Perquè encara que no es vegin, aquestes existeixen, fan emmalaltir i poden matar. Com s'ha anat difonent des de l'aparició de l'actual pandèmia, insistirem en que podem evitar moltes infeccions fent una bona higiene de les mans, que també és un mètode molt segur, molt econòmic i que està a l'abast de quasi tothom. L'aigua i sabó tenen un cost molt baix i una efectivitat molt elevada. Un altre mètode molt senzill per combatre les infeccions és utilitzar solucions desinfectants per a la higiene de les mans, de base alcohòlica. Ambdues opcions prevenen les malalties infeccioses que, estan relacionades amb l'assistència sanitària, el procés de contagi i estalvien milions de morts cada any.

Sabem que en l'actual pandèmia de la Covid-19, aquesta és una de les millors mesures per plantar-li cara. També ho ha estat en altes epidèmies. Com hem dit la prevenció de les infeccions és un dels aspectes més importants per aconseguir un bon sistema de salut. La higiene de les mans és bàsica en tots els actes dels actes sanitaris, des d'inserir un dispositiu mèdic invasiu, fins a manipular una ferida quirúrgica o en posar una injecció. Ara és un bon moment perquè tots i cadascun de nosaltres valorem la importància d'una higiene de mans ben feta.

La frase: «Salveu vides: renteu-vos les mans» forma part d'una campanya promotora d'aquesta acció en el punt d'atenció al pacient. Cal que la duguin a terme tant el professional sanitari com la població en general.

Cal que tots els professionals de la salut i la resta de grups clau, s'uneixin en dur a terme la tasca de metges, infermers i la resta de professionals sanitaris implicats en la salvaguarda de la seguretat dels pacients i les seves famílies, fent la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària amb un adequat rentat de mans.

Aquest any més que cap d'altre, cal esforçar-nos en aconseguir l'apoderament de la higiene de les mans que tantes vides salva. Salveu vides: renteu-vos les mans.