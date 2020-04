Què és l'APS?

APS vol dir Atenció Primària de la Salut i aquest és el primer esglaó del contacte del pacient amb el sistema de salut. Hauran vist les sigles EAP, que és l'acrònim d'Equip d'Atenció Primària. Aquest equip està format per professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, auxiliars d'infermeria, odontologia, treball social i el personal de l'atenció al ciutadà. Les seves funcions són atendre la persona malalta, promoure la salut i fer l'educació sanitària fomentant estils de vida saludables, així com fer la prevenció de les malalties i garantir el suport social.

I que és l'ABS? Doncs és l'àmbit territorial on té lloc aquesta assistència, l'Àrea Bàsica de Salut. L'equip de professionals estan ubicats en un CAP o Centre d'Atenció Primària i de vegades en consultoris locals.

Tradicionalment, i no em preguntin per què, la tasca dels professionals d'aquest nivell assistencial ha estat poc visible i sovint menystinguda. La poca vistositat de la seva feina potser hi ha ajudat. De fet, el sanitari no treballa per rebre cap reconeixement, sinó perquè aquesta és la feina i que es fa tan bé com és possible.

Com hem dit abans, és la porta d'entrada al sistema sanitari i primer contacte. Els professionals de l'atenció primària són aquells que millor coneixen els seus pacients i famílies, a qui tracten durant tota la seva vida. I no només els tracten quan estan malalts, perquè en aquest nivell, s'hi fa també prevenció, promoció de la salut i recerca i docència. Com es pot veure el ventall d'actuacions és molt ampli. Els professionals de la salut estem acostumats a adaptar-nos a les necessitats canviants de la societat i dels usuaris, en funció de les variacions de les malalties o perquè n'apareixen de noves. Parlem ara del que ha passat amb la Covid-19.

En pocs dies s'ha rebut formació sobre aquesta matèria, que s'ha hagut d'integrar i aplicar ràpidament, perquè la velocitat a què circulava el virus ha estat molt elevada i ha calgut fer les coses molt de pressa i fer-les ben fetes.

Potser hi haurà qui ja sap que els professionals de la salut han emmalaltit per culpa de la Covid-19 i que aquest se n'ha emportat molts. Potser no se sap que la majoria dels sanitaris morts eren metges que treballaven en l'atenció primària. Perquè, com hem dit abans, aquest és el primer nivell de contacte entre la població, el malalt i la malaltia. I és on els professionals han estat molt exposats a aquest virus que no fa distincions.

Per protegir la població i el sistema sanitari –que és una altra manera de protegir la població– s'han decretat unes normes de confinament que cal seguir. Perquè ens hi juguem molt, tant com la salut i la vida, i no només dels professionals de la salut, sinó la de tota la població. Perquè, si es perd el sistema sanitari, qui tindrà cura de les persones?

Des d'aquest racó, m'agradarà poder fer un reconeixement als professionals dels equips d'atenció primària de la salut, per la feina feta amb discreció i professionalitat, que de vegades és tan perillosa. Dono el meu més sentit condol als familiars i amics dels companys i companyes que han mort durant l'escomesa contra la Covid- 19, als quals agraeixo la seva professionalitat i generositat