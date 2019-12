El Jardí Terapèutic del Bernat Jaume rep una aportació d'Àltima

El projecte de convertir la terrassa de la primera planta del Centre Sociosanitari Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà (FSE) en un Jardí Terapèutic ha sumat una nova aportació d'Àltima. El donatiu de l'empresa funerària, que té presència a l'Alt Empordà a través del Tanatori-Crematori de Figueres i del Tanatori de Llançà, ha estat de 3.000 euros.

Amb aquesta nova col·laboració, la iniciativa per millorar el benestar dels usuaris, les famílies i els professionals del centre sociosanitari ha registrat 196 donacions procedents d'empreses i particulars, que sumen un total de 59.396 euros.

La campanya de mecenatge solidari del Jardí Terapèutic es va iniciar al mes de març, coincidint amb el tret de sortida de les obres per a reconvertir la terrassa en un entorn enjardinat. Al mes de juny es van inaugurar les instal·lacions i la campanya de captació de donacions es tancarà a finals d'aquest any 2019.



El Jardí Terapèutic

El Jardí Terapèutic del Bernat Jaume s'adreça a més de mil usuaris anuals, entre pacients, familiars i professionals del centre. És un espai exterior de 450 metres quadrats dissenyat per a les necessitats físiques, psicològiques, socials i espirituals dels usuaris, perquè els ajuda a mantenir el contacte amb la realitat i els proporciona benestar psicofísic. Esdevé una eina més del conjunt de tècniques, instruments i atencions que utilitza el Bernat Jaume per tractar les persones que s'hi estan.

Es tracta d'un projecte innovador a la demarcació de Girona, ja que no hi ha cap recinte hospitalari que disposi d'una zona similar. El contacte amb la natura com a valor terapèutic ha estat present al llarg de la història. Però els avenços científics en el camp de la medicina a partir de la dècada dels 50 allunyen el pacient de la natura i fan que la malaltia esdevingui el focus d'atenció. Amb la voluntat d'humanitzar l'entorn, neix aquest projecte del Jardí Terapèutic.

L'eix de l'espai és la Mediterrània: no només com a concepte de paisatge, sinó com una manera d'entendre l'entorn. I està representada per un conjunt de plantes fàcilment reconeixibles per als usuaris i que a la vegada ofereixen moltes possibilitats d'interacció. I amb l'objectiu de poder-hi estar durant tot l'any, s'hi han instal·lat pèrgoles i porxos oberts. Es pot trobar més informació sobre el projecte a www.llavordefutur.com.



Àltima

Àltima és el principal grup català especialitzat en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris. Amb més de 300 anys d'experiència en el sector funerari i un equip humà de més de 300 professionals, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 31 tanatoris, vuit complexos crematoris i 19 cementiris.

Entre els principals centres, cal destacar el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, els tanatoris L'Hospitalet Ronda i L'Hospitalet Gran Via, tots dos a l'Hospitalet de Llobregat, els serveis funeraris de Sant Boi-Baix Llobregat i diversos centres a les comarques del Baix Llobregat, Garraf, Penedès, Bages, Ripollès (Tanatori-Crematori de Ripoll) i Alt Empordà (Tanatori-Crematori de Figueres i Tanatori de Llançà). Així mateix, Àltima realitza la gestió directa del Cementiri Comarcal Parc de Roques Blanques (Barcelona). Per a més informació, podeu consultar www.altima-sfi.com.