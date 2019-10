Ricky Rubio protagonitza la nova campanya contra el tabac

Vuit de cada deu persones que actualment fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Davant d'aquesta dada i amb la premissa que la millor manera de lluitar contra el tabac és aconseguir que no es comenci a fumar, el Departament de Salut ha llançat una campanya destinada als joves d'entre 14 i 20 anys i que protagonitza el jugador català de la NBA Ricky Rubio. "De vegades els nens i nenes ens escolten més a nosaltres que els seus pares. Com a personatges públics, estem obligats a donar un missatge positiu per a la seva salut", ha afirmat Ricky Rubio en la presentació de la campanya aquest dimecres a la tarda en una videoconferència que ha connectat la ciutat de Phoenix amb la pista dels Lluïsos de Gràcia, a Barcelona.

La campanya, en col·laboració amb The Ricky Rubio Foundation, porta per lema 'Aguanta' i consta de quatre vídeos, en blanc i negre, en què el base del Masnou (Maresme) protagonitza quatre proves amb un to divertit, com per exemple anar en un tricicle mini o posar la pilota dins una cistella mòbil. Els missatges són del tipus "Si Ricky Rubio aguanta en un tricicle, tu pots aguantar sense fumar". Els quatre reptes del jugador es poden veure al web 'aguanta.cat', on també hi ha consells per deixar de fumar