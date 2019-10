El suc de moda d'aquesta tardor per aprimar-se i prevenir els refredats

Amb l'arribada de la tardor, la mandarina és la nostra fruita predilecta. Ens pot ajudar a prevenir moltes malalties que per culpa del canvi de clima d'aquestes dates ens afecten molt. Té moltes característiques que ajudaran el nostre fetge, en tenir una alta concentració de Vitamina A, així com antioxidants.

La Vitamina C que també porten les mandarines pot prevenir les infeccions, el colesterol o la pressió arterial. A més, són una bona arma per a la pèrdua de pes ja que són saciants. Es tracta també d'un gran antioxidant, ajuda la nostra pell, lluita contra les arrugues, enforteix els nostres cabells i fins i tot retarda l'aparició dels cabells blancs. A més, amb les mandarines trobarem un gran aliat en la lluita contra els refredats d'aquests dies i per perdre pes després dels excessos de l'estiu.

Per a l'elaboració del nostre suc de tardor necessitem:



2 mandarines

Alfàbrega

Gingebre

Aigua natural o aigua de coco

Llavors de xia

Mel (opcional)



Abans de començar hem de treure les llavors i els "nervis" de cada tros de la mandarina, això ens ajudarà a que el batut no sigui gaire amarg. Podem deixar la part de la fibra que cobreix els grills per ajudar a la digestió. Aquest batut ens ajudarà a sentir-nos més lleugers, menys pesats i a netejar el nostre organisme. A més, pot ser utilitzat també per cuidar-se contra la grip.

Després de netejar bé la mandarina passarem a posar-los en un recipient com una liquadora o un bol gran amb l'alfàbrega. El mal de coll o el de cap són tractats amb aquesta planta, així que sumarem diversos punts a favor del batut. Els grans de xia aportaran una gran quantitat de proteïnes, minerals i moltes altres coses que ajudaran el nostre cos.

Ara hi sumem el gingebre, ja que també serà bo per a la gola i les inflamacions. A més, afegirem l'aigua abans de començar a liquar. Per aquest batut de tardor amb el qual aprimar-nos i netejar d'impureses nostre organisme és recomanable utilitzar aigua de coco, perquè li donarà un toc especial al batut.

Amb aquest suc podrem aprimar i cuidar el nostre cos d'una manera sana. Per perdre pes i aprimar-nos d'una manera fácil i senzilla hem de posar-nos en mans d'un nutricionista. Aquest és un truc més per poder prendre un bon suc nutritiu i saborós. Un cop ho tinguem tot liquat podem utilitzar un colador si volem eliminar les restes de llavors o de fruita i afegir-hi una mica de mel si ens agrada una mica més dolç.

És aconsellable sumar les mandarines a la nostra dieta en ser una de les fruites més potents d'aquesta època de l'any. Les llavors de xia també es poden prendre més d'una vegada al dia, en esmorzars o sopars, a més d'en batuts com aquest.