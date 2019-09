El Dia Mundial del Donant de Moll d'Os, una jornada de conscienciació

El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial del Donant de Moll d'Os per conscienciar sobre la importància de la donació pel tractament de la leucèmia aguda i altres malalties de la sang.

Totes les persones de 18 a 40 anys poden sumar-se al registre de donants de moll d'os. Per a fer-ho només cal dirigir-se a algun dels hospitals amb Banc de Sang a Catalunya i donar una mostra de sang.

Inscriure's al registre no implica fer una donació. La donació es realitzarà en cas que hi hagi un malalt compatible amb el tipus de medul·la òssia del donant. La probabilitat que una persona del registre sigui compatible amb un pacient és d'una entre 4.000.

Més de 10.000 persones de tot el món, 6.834 de l'Estat, s'han pogut sotmetre a un trasplantament de cèl·lules mare de la sang gràcies als donants de medul·la òssia o sang de cordó umbilical.

En els últims 25 anys (1994-2019), des que la Fundació Josep Carreras va crear el Registre de Donants de Medul·la Òssia a l'Estat espanyol (REDMO), hi ha inscrites 350.000 persones.

Els trasplantaments de moll d'os permeten que malalts de leucèmia i d'altres malalties de la sang, com el limfoma i el mieloma, tinguin l'oportunitat de superar la malaltia.

Al nostre país, cada any prop de 5.000 persones són diagnosticades de leucèmia aguda, al voltant de 7.000 de limfoma i prop de 2.000 de mieloma múltiple. Pel que fa als nens, la leucèmia és el càncer infantil més freqüent. El 70% dels pacients que poden beneficiar-se d'aquest tipus de trasplantament, necessiten un donant no familiar, que poden trobar gràcies al REDMO.



El perfil més buscat: homes menors de 40 anys

Els darrers estudis demostren que quan més jove és el donant, més probabilitats de sobreviure tindrà el pacient. Per això, l'objectiu és trobar donants menors de 40 anys, especialment homes ja que és el perfil idoni per als trasplantaments.

Per aquest any al Banc de Sang ens hem marcat el repte de trobar 8.000 persones disposades a fer-se donants de medul·la òssia i incorporar-les com a donants potencials.



Els tabús de la donació de medul·la

Més del 90% de les donacions de moll d'os es fan únicament a través de l'extracció de sang del donant. En els dies previs, haurà rebut diverses injeccions per estimular les cèl·lules mare per a la seva extracció. Malgrat això, existeix el tabú creat històricament que fa referència a la punció de les crestes ilíaques per a fer la donació. Tanmateix, aquest és un tipus de donació que només es fa en menys del 10% dels casos, i sempre amb anestèsia.