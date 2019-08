Un omeprazol contaminat afecta 17 nadons amb la 'síndrome de l'home llop'

Almenys 17 nens de Cantàbria, Andalusia i el País Valencià pateixen hipertricosi -una malaltia que es caracteritza pel creixement de borrissol per tot el cos- per culpa d'un error de l'empresa Farma-Química Sud SL, de Màlaga, que va comercialitzar minoxidil - un fàrmac per a l'alopecia- en lloc d'omeprazol -un protector estomacal-.

Segons han confirmat a Efe fonts del Ministeri de Sanitat, deu dels nens afectats, majoritàriament nadons menors d'un any, són de Cantàbria, quatre d'Andalusia i tres de la Comunitat Valenciana.

El passat juliol l'Agència Efe ja va avançar els primers casos detectats per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) que va ordenar la retirada de farmàcies i hospitals de més d'una vintena de lots del suposat omeprazol que havien estat fabricats per la farmacèutica índia Smilax Laboratories Limited.

A principis d'agost la Fiscalia de Cantàbria va obrir una investigació per aquests casos d'hipertricosi, una afecció també coneguda com a síndrome de l'«home llop», i va ordenar la pràctica de diligències després de rebre una denúncia pel subministrament a nadons de l'esmentat medicament contra l'alopècia.

Va ser a finals de juliol quan es va conèixer que les famílies de quatre dels nens afectats, tots ells menors d'un any havien presentat una denúncia penal als jutjats.