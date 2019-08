L'Hospital de Figueres estrena un mamògraf més eficaç en la detecció de lesions

El Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital de Figueres ha incorporat recentment un mamògraf digital que emet menys radiacions i que per la seva tecnologia 3D és més eficaç en la detecció de lesions a l'interior de la mama, perquè fa un anàlisi més profund des de diferents angles evitant les superposicions de capes. Així, a més d'efectuar mamografies en 2D, l'aparell disposa del sistema de tomosíntesi, una tecnologia complementària que aporta precisió i una alta resolució. Es tracta d'un aspecte molt important sobretot en el cas de les mames denses –que acostumen a ser les de la població més jove-, ja que redueix la necessitat d'efectuar proves complementàries.

Aquest model també permet fer la biòpsia guiada per estereotàxia, una prova que l'Hospital de Figueres ja realitzava fins ara amb els aparells de què disposava. I en ser un mamògraf digital trasllada directament els arxius a la història clínica de la pacient, evitant els passos intermedis. Això ofereix als professionals una manera de treballar més ràpida i còmode.

El mamògraf és un donatiu de la Fundación Amancio Ortega. El més de maig de 2017 aquesta entitat va signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Va implicar la donació de 47 milions d'euros al Sistema Català de Salut (CatSalut) per a la compra d'equipaments oncològics d'última tecnologia.

A més d'aquest aparell, la Fundación Amancio Ortega també ha fet donació a l'Hospital de Figueres d'una butaca-llitera que s'ajusta a les diferents posicions que requereix l'exploració. I en el cas que la pacient ho necessiti, fins i tot es pot estirar completament. Aquest nou mobilitari, sumat al fet que l'aparell s'ha instal·lat en una sala més gran, més accessible i acollidora, aporta major confortabilitat a les usuàries.

Glòria Sánchez, la cap del Servei de Radiodiagnòstic de l'Hospital de Figueres, explica que aquest nou mamògraf "suposa una millora general per a les usuàries del servei i també per als professionals. Perquè facilita la valoració de les proves i la precisió del diagnòstic i ofereix una metodologia de treball molt més còmode. És a dir, que incrementa la qualitat del servei".



Més de 6.000 mamografies anuals

L'any 2018, l'Hospital de Figueres va realitzar 6.568 mamografies, la qual cosa suposa un creixement del 3,3% respecte al 2017. D'aquestes, 5.257 formen part del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama de Girona.

El Departament de Salut va iniciar el cribratge de mama a la Regió Sanitària de Girona l'any 1999 per a la població de dones d'entre 50-69 i en aquests 20 anys hi han participat 388.797 usuàries.

En el cas de l'Alt Empordà, la participació global de les dones convocades al programa és del 65,19%. I segons l'anàlisi realitzat en els dos últims anys pel programa de cribatge (la 8a Ronda del 2016-2017) a la nostra comarca s'han diagnosticat 5,124 càncers per cada 1.000 dones cribades, una xifra lleugerament per sobre de la del conjunt de la demarcació de Girona, que és de 4,35.

El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat entre un 25% i un 35%. Cal tenir en compte que un 7% de les dones participants són convocades a realitzar-se exploracions complementàries. Pel que fa a la supervivència, se situa al voltant del 85% al cap de cinc anys de la detecció de la malaltia en estadis inicials.