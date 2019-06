Les llistes d'espera per a un trasplantament hepàtic no baixen malgrat les donacions del 2018

L'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (AMTHC) ha alertat aquest dimecres que les llistes d'espera per a un trasplantament de fetge no baixen malgrat les bones xifres de donacions del 2018, i es mantenen en gairebé 5.000 persones. L'entitat demana més accions de conscienciació i sensibilització per augmentar el nombre de donants encara més. L'últim any va continuar el creixement dels trasplantaments per cinquè any consecutiu, però també van repuntar les negatives, arribant al 18,7%. Segons l'associació, això es podria deure a un canvi del protocol que permet que ara es pregunti per la donació quan el malalt encara està viu però el diagnòstic no pronostica la seva supervivència.

Amb motiu del Dia Nacional de Donants d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules, l'associació ha donat les gràcies als donants i a les seves famílies per la seva generositat, que permet salvar moltes vides. L'entitat organitza diverses activitats els propers dies com taules rodones, jornades i actes.

