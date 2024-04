Estalvi d’aigua

Estalviar aigua és essencial en temps de sequera. / Pixabay

Soc lampista jubilat, per tant, us puc parlar del tema amb tota garantia, ja que d’aprenent i després operari, a la dècada del 1960 encara fèiem instal·lacions de banys a moltes cases que encara usaven el pou que, gairebé teníem tots a casa.

La primera meitat del segle passat, poca gent sabia que era una sala de bany, és a dir, el petit departament que tots tenim a casa per dutxar-nos i altres menesters. La xarxa de canonades portadores de l’aigua, tant exteriors com interiors, no existien. A les cases hi havia un estri metàl·lic o de fusta, que sostenia un mirallet, una palangana i a sota una gerra amb uns cinc litres d’aigua. Amb aquesta aigua es rentaven.

Això vol dir que, l’aigua que consumien per procurar anar nets era d’uns deu litres per persona i dia. Després amb aigua de la font, feien el menjar. I per rentar els plats, tenien una palanganaper ensabonar i una altra per esbandir, uns deu litres més. I per veure, posem-hi uns altres dos litres. Per tant, al cap del dia, una família de quatre membres havia consumit uns cinquanta litres. I ara, nosaltres en gastem vint vegades més.

Amb el problema que estem vivint, haurem d’aprendre a fer, més o menys el mateix. Tot i que el consistori està posant en marxa un grapat d’idees. Ànim!, segur que som capaços d’aguantar-ho.