Els 45 anys de Prensa Ibérica

Javier Moll i Arantza Sarazola, en la celebració dels 45 anys d'EPI. / EPE

El 1978, teníem 28 anys, érem joves i estàvem plens d'il·lusions i projectes. El 3 de desembre d'aquell any, en una Espanya que respirava aires de llibertat, va canviar el signe de les nostres vides per sempre. Aquell dia, atrets per un il·lusionant projecte editorial, la nostra família es va instal·lar a les Canàries.

Aquells van ser uns anys intensos i complexos en què la societat espanyola canviava a pas accelerat. Aires democràtics bufaven per tot el país, i els partits polítics iniciaven el seu camí. S'havien format les Corts Constituents i el país avançava ràpidament cap a una democràcia plena.

Tres dies després, el 6 de desembre, els ciutadans aprovàvem en referèndum la Constitució. Va ser aleshores quan vam posar en marxa una aventura empresarial que ha marcat la nostra existència. Aquest 6 de desembre va ser el dia que va néixer la nostra actual democràcia, però també va ser el dia que Prensa Ibérica va fer els seus primers passos amb l'adquisició de Prensa Canaria, l'editora de La Provincia i Diario de Las Palmas.

Des del principi, vam saber que la premsa estava cridada a jugar un paper clau a l'hora de consolidar els principis democràtics. Garantir el dret a la informació dels ciutadans, vigilar els poders públics i afavorir un intercanvi plural d'opinions. Aquests també han estat els principis que han guiat sempre la nostra activitat editorial.

Però no ho vam fer sols. Al nostre voltant vam agrupar un equip que ens va acompanyar des del principi. Alguns ja no hi són, però sempre guardarem un entranyable record cap a aquelles persones que tant ens van ajudar. Entre ells és just esmentar Niceto Flores Ganivet, Juan Ignacio Jiménez Mesa, Wenceslao Cilveti Oficialdegui i Guillermo García-Alcalde, que en pau descansin. Aprofitem per rendir-los des d'aquí un homenatge especial. Amb ells vam posar els fonaments de la nostra empresa, i en dos anys Prensa Canária es va convertir en la base ferma de la nostra expansió.

"La premsa no s'acaba; la premsa es transforma i evoluciona"

Al cap de poc temps, el Govern va planejar treure a pública subhasta els Mitjans de Comunicació Social de l'Estat, però no es va fer realitat fins al 1984. Allò portaria el nostre projecte periodístic a una altra dimensió. La subhasta de diaris ens va donar l'oportunitat d'adquirir La Nueva España de Asturias, Levante-El Mercantil Valenciano i Información de Alicante.

Aleshores ja sentíem que la premsa "s'acabava", que no tenia futur... I ara, 45 anys després, amb l'eclosió definitiva d'Internet continuem sentint-ho. I no és veritat. La premsa no s'acaba; la premsa es transforma i evoluciona. Els ordinadors van rellevar les màquines d'escriure, el color va substituir el blanc i negre, i després va venir la revolució digital, que condiciona el pas de la premsa, però no s'acaba. Més aviat al revés: la digitalització enriqueix la premsa.

Internet fa que els diaris guanyin immediatesa, converteix els seus continguts en globals i multimèdia, i fa possible una millora substancial de l'oferta informativa. El que és essencial és la informació, no l'eina que utilitzem per obtenir-la i difondre-la.

Gràcies al desenvolupament digital, estem aconseguint un nombre de lectors que mai hauríem somiat. Ara es llegeix més que mai, incloent-hi els joves que ho fan a través del telèfon mòbil accedint de forma còmoda i instantània a tot un univers d'informació que ja no és només escrita, sinó també audiovisual. Canvia la tecnologia, l'estil, els hàbits... però la informació que ofereix la premsa continua sent-hi, amb més futur que mai.

"La veritable democràcia no s'aconsegueix sense informació lliure, és a dir, sense premsa independent"

Creiem en la premsa i creiem en la necessitat d'estar ben informats. Sense informació no hi ha llibertat. Però el món es transforma, i la clau és transformar-nos al compàs de les seves noves exigències i dels avenços que brinda la tecnologia.

La veritable democràcia no s'aconsegueix sense informació lliure, és a dir, sense premsa independent. Ara mateix, per exemple, té lloc el debat sobre la Intel·ligència Artificial, que alguns perceben com una amenaça. No hi estem d'acord. Nosaltres creiem que és una oportunitat.

La tecnologia ajuda a agilitzar i millorar el treball del periodista en tasques tan rellevants com ara l'anàlisi de dades, el descobriment de noves informacions o la verificació de xifres i fets. Abraçar els avenços tecnològics més moderns ha estat una constant en l'evolució de Prensa Ibérica.

L'aposta per un periodisme compromès i de qualitat, dotat de sensibilitat social i cultural, és un altre dels trets que considerem irrenunciables.

I hi ha una tercera característica que ens defineix com a grup: la informació hiperlocal. Ens desenvolupem en un món cada vegada més global, però això no està renyit amb un interès especial per tot allò que succeeix al nostre voltant, al barri, al municipi o a la comarca. Paradoxalment, el més proper és el que més interessa al ciutadà. Aquest periodisme impregnat de territori, proper als lectors, és el que dona identitat a Prensa Ibérica.

Som un grup de diaris regionals i locals que posseeix una visió plural de país i del món, que creu en la diversitat de cultures, idiomes i identitats, i que alhora aporta cohesió i vertebració territorial.

"Prensa Ibérica té 27 diaris, '66 Crónicas' locals i una desena de portals temàtics"

La trajectòria de Prensa Ibérica està lligada a la seva expansió pel conjunt d'Espanya a través d'una àmplia xarxa de mitjans.

Després de l'adquisició el 1984 dels Mitjans de Comunicació Social de l'Estat, dos anys després vam incorporar Faro de Vigo, el degà de la premsa espanyola. El 1988 vam fundar La Opinión de Murcia, que és la primera d'una sèrie de capçaleres amb el nom de La Opinión amb la qual vàrem competir en llocs com Zamora, Màlaga o la Corunya, on ja existia una competència ben arrelada. A les dues dècades següents refermem la nostra posició a la Mediterrània, amb Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, Diari de Girona, Empordà i Regió7.

I els darrers cinc anys han estat també molt intensos. A l'adquisició d' El Día de Tenerife a principis de 2019 es va unir aquest mateix any la del Grupo Zeta, que ha enriquit la nostra presència en territoris com Catalunya, Aragó, Extremadura, Andalusia i Comunitat Valenciana, i ha permès incorporar al grup revistes de prestigi com Woman i Viajar. El 2021 llançem El Periódico de España, la nostra primera capçalera de cobertura nacional; l'any passat vàrem adquirir El Correo Gallego, i el gener d'aquest any incorporem El Correo de Andalucía.

En total, 27 diaris, 66 Crónicas locals i una desena de portals temàtics.

Resulta emocionant mirar enrere i contemplar, 45 anys després, que el somni que un dia vàrem compartir nosaltres dos s'ha fet realitat. I s'ha convertit en una realitat —volem posar-hi tot l'èmfasi— gràcies al fet que, en el camí, hem trobat molts i grans professionals que, amb el seu talent i dedicació, han donat el millor d'ells mateixos.

En tot aquest temps, és evident que de vegades haurem encertat i d'altres ens haurem equivocat, però, si podem estar molt orgullosos d'alguna cosa, és que Prensa Ibérica és, sobretot, el fruit d'un esforç col·lectiu realitzat per tots els nostres professionals.

"És una sort que el destí hagi posat a les nostres vides persones com Pedro Pujadó, Juan Viñals, Manuel Pascual, Jesús Prado o José Manuel Vaquero"

En aquest viatge de 45 anys ens han acompanyat més de 15.000 professionals. Des d'aquí volem fer arribar la nostra gratitud i el nostre reconeixement a tothom, perquè tots han contribuït a fer que Prensa Ibérica sigui el que és avui.

És una sort que el destí hagi posat a les nostres vides persones com Pedro Pujadó, Juan Viñals, Manuel Pascual, Jesús Prado o José Manuel Vaquero, amb qui hem compartit tantes vivències. Comptar amb el seu coneixement, el seu criteri, la seva capacitat de treball, la seva confiança i la seva lleialtat ha estat fonamental en la construcció i evolució de la nostra companyia.

Vull a més tenir avui un record molt especial per a Guillermo García-Alcalde, que va morir recentment i que durant molts anys va ser la meva mà dreta i el meu amic. Un home brillant i polifacètic que estimava la cultura i la música i que va resultar un magnífic gestor de mitjans i un periodista excepcional. Serveixin aquestes paraules de merescut homenatge a la seva figura.

La història de la nostra família no s'entén sense Prensa Ibérica. Estar envoltats dels nostres fills Susi, Arantxa, Idoia, Ainhoa i Aitor ens omple d'emoció i orgull. Als cinc us donem les gràcies perquè, des de nens, vau aprendre a conviure a casa amb les exigències de l'empresa familiar, on hem bolcat tants esforços, sentiments i preocupacions. Als cinc, gràcies sempre per la vostra comprensió, per la vostra implicació, pel vostre afecte i per ser-hi sempre...

Prensa Ibérica ha estat testimoni d'un temps excepcional. El grup va néixer en una Espanya que acabava de donar llum als famosos pactes de la Moncloa i que va saber transformar les diferències en entesa, la confrontació en tolerància i la divisió en consens. Des d'aquesta referència històrica, que sens dubte va ser un èxit de tots els espanyols, demanem avui als nostres polítics que aparquin les seves discrepàncies i supeditin els interessos partidistes al bé comú. Només així s'aconseguiran els grans acords d'Estat que són tan necessaris perquè la societat espanyola avanci i perquè prevalguin el diàleg, l'estabilitat i, en definitiva, l'esperit democràtic.

Volem, finalment, recordar-vos que quan les societats es doten d'una informació lliure i independent, floreixen els drets ciutadans, es respecten la diversitat i la pluralitat, s'abona el terreny a la convivència, forjant-se homes i dones compromesos amb el progrés i amb el coneixement.