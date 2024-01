Aquesta setmana entra en funcionament el nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 9 de Figueres. Es tracta d’una molt bona notícia per a la comarca. Des de fa anys, que les notícies que ens arriben dels Jutjats de Figueres sempre són negatives: excés de feina, col·lapse, manca d’estabilitat i falta de personal.

Ara fa un any, es van incrementar les queixes envers el servei públic que oferien aquests jutjats. Tots els operadors jurídics van manifestar la necessitat que calia revertir la situació. El 20 de gener de 2023, els funcionaris gestors, tramitadors i auxilis van adreçar un escrit als Serveis Territorials del Departament reclamant millores. S’hi van sumar les reclamacions de jutges i lletrats així com les del Col·legi de l’Advocacia de Figueres i del Col·legi de Procuradors de Girona. Una moció al ple de l’Ajuntament de Figueres del mes de febrer afegia pressió política a les reivindicacions que, bàsicament, reclamaven un reforç de la plantilla i la creació de nous òrgans judicials a la ciutat. El mes de març, per tal d’intentar encarar el problema, vam fer una visita i una reunió de treball amb la secretària per l’Administració de Justícia, Iolanda Aguilar. Aquestes visites a les diferents seus judicials en què normalment es treballa amb jutges i lletrats, vam convenir que calia sumar-hi també una trobada amb els representants sindicals de la Junta de Personal i amb representants dels treballadors dels Jutjats de Figueres. La situació que ens van fer arribar era certament crítica per diversos motius: l’enorme mobilitat de jutges i jutgesses, la situació fronterera que fa que calgui cooperació internacional en moltes causes i procediments que esdevenen així més complexos, un 70% d’interinatge en el funcionariat i l’enorme augment de població a la temporada d’estiu a causa del turisme. Des del Departament de Justícia, drets i memòria es va entomar el repte i es va plantejar un pla a curt, mitjà i llarg termini que estem desenvolupant. En un primer moment, des del mes de juny, hi ha treballat un Equip d’Implementació Prèvia que ha reforçat amb 3 gestors i 1 tramitador la tasca dels 8 jutjats existents. Durant aquest mig any, s’han pogut tramitar 10.166 actuacions, donant aire a la tasca habitual del personal dels Jutjats.

«Ara, cal posar la mirada en la creació de la Nova Oficina Judicial de cara el 2025. Durant aquest any 2024, la Generalitat treballarà colze a colze amb els diferents operadors jurídics perquè aquesta pugui ser una realitat»

Aquesta setmana entra en funcionament el nou Jutjat de Primera Instància i Instrucció, un altre dels compromisos assumits en aquella reunió per millorar la situació en el mitjà termini. Un Jutjat que s’ha pogut habilitar a la segona planta de l’edifici en un temps rècord, gràcies a la bona feina dels tècnics dels Serveis Territorials i a la complicitat del personal de l’Administració de Justícia de l’edifici. Un esforç conjunt que ha donat els seus fruits. Però això no solucionarà tots els problemes dels Jutjats de Figueres. Ara, cal posar la mirada en la creació de la Nova Oficina Judicial de cara el 2025. Durant aquest any 2024, la Generalitat treballarà colze a colze amb els diferents operadors jurídics perquè aquesta pugui ser una realitat. Aquesta nova forma d’organització que s’està implantant progressivament als diversos Partits Judicials ajudarà, sens dubte, a millorar la situació. Avançar un any la previsió inicial de la seva posada en funcionament a Figueres és també una decisió política per intentar millorar el servei públic dels Jutjats a l’Alt Empordà. Som conscients que tots els problemes dels Jutjats de Figueres no es podran resoldre només amb aquestes 3 decisions, que sí que ajudaran, però, a revertir la situació de col·lapse de la qual parlava al principi. Cal recordar que qui autoritza la creació de nous òrgans judicials és el Ministeri de Justícia a petició de la Generalitat. Reclamem que caldria incrementar molt més el nombre de jutjats a Catalunya per poder tenir, com a mínim, la mitjana espanyola d’11,6 jutges per cada 100.000 habitants. Ara estem per sota, amb 10,9. En aquest sentit, un futur Jutjat número 10 per Figueres, estarà a la llista de peticions de la Generalitat els pròxims anys.