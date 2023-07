Fa uns dies l’Audiència de Girona, en un plet interposat per la nostra firma, revocava una sentència del jutjat especialitzat en clàusules que havia donat per bo un acord novatori, en el qual l’entitat bancària a canvi de modificar el tipus d’interès aplicable a una hipoteca obligava els clients a no reclamar la clàusula sòl que havia estat vigent fins aleshores. Aquesta decisió reitera la doctrina fixada que les clàusules sòl són nul·les i el que és nul ho és des d’un inici i no es pot esmenar.

En conclusió, les entitats bancàries, en els darrers 6 anys, han signat centenars d’acords modificant les hipoteques en les quals se suprimia la clàusula sòl, però s’obligava els hipotecats a no reclamar el que s’havia pagat de més per culpa de la clàusula. Per tant, si heu signat un acord en el qual us impedien reclamar, aquest és nul i podeu reclamar les quantitats que no hauríeu d’haver pagat mai.