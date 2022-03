Un cop a l’any també se celebra el dia mundial del son. S’escau abans de l’equinocci de primavera. La celebració vol fer palesa la importància del son en la salut i el benestar de les persones. Per dormir bé cal tenir uns bons hàbits en la higiene del son. Dormir bé millora l’estat d’ànim, el rendiment psicomotor i la capacitat de concentració de la persona.

En condicions normals, la majoria de persones de la franja d’edat 19-64 anys necessiten dormir entre 7-9 hores cada nit. Hi ha persones que no poden fer-ho. Per a aquestes persones descriurem ara el contingut dels deu elements perquè ho puguin aconseguir. Cal anar a dormir i llevar-se sempre a la mateixa hora. També els caps de setmana. Ens ajuda a regular el rellotge biològic, facilita agafar el son i dormir tota la nit. S’ha d’anar a dormir quan es té son.

S’ha de tenir una rutina relaxant abans d’anar a dormir. Ajuda a agafar el son i prepara per dormir. Cal evitar aquelles activitats que ens posin nerviosos o ens estimulin massa, com també els llums brillants. Un exemple d’activitats relaxants són llegir o escoltar música suau abans de dormir.

Cal limitar la durada de les migdiades. Si aquesta és curta, dona energia, però si és massa llarga, pot dificultar agafar el son a la nit, per això aquestes cal evitar-les.

Fer exercici físic de forma diària, de forma rutinària, és bo per dormir bé a la nit. Exemples d’esports que ajuden a dormir bé són nedar i/o caminar. Cal evitar els que provoquen una activitat física vigorosa abans d’anar a dormir. Adequar l’habitació. El dormitori ideal ha de complir uns requisits. Tenir una temperatura entre 16-20ºC, sense llum ni sorolls (de persones: roncs, i d’aparells; ventiladors, humidificadors). L’ús de taps per a les orelles, l’antifaç a la cara i les cortines fosques, poden ajudar a aconseguir aquest ambient relaxant. El llit ha de ser còmode. El matalàs ha de ser còmode i ferm i s’ha de canviar cada 9-10 anys. Els coixins també han de ser còmodes. L’habitació ha de ser acollidora i sense que tingui objectes que puguin entrebancar i provocar caigudes, si un es lleva a la nit.

La llum és el rellotge del cos. Cal evitar la llum brillant tota la nit. De dies és bo prendre el sol i a la nit cal foscor. Cal evitar prendre alcohol, fumar cigarretes i els àpats copiosos nocturns. També és bo evitar els greixos i els picants. S’hauria d’anar a dormir a les 2 hores d’haver acabat l’àpat. Cal tenir un ambient tranquil, sense dispositius electrònics per procurar agafar bé el son. Les activitats recomanades han de ser relaxant i s’han d’evitar els dispositius electrònics i els ordinadors. No s’han de portar al llit. S’haurien de guardar fora de l’habitació tots els aparells electrònics.

Si una nit no podem dormir, cal anar a una altra habitació i fer activitats relaxants fins que torni a venir la son, per tornar-nos-en al llit per dormir. Si es tenen preocupacions, cal deixar-les fora del llit. Cal llevar-se i anotar en un paper que és el que preocupa. Aproximadament un 45% de la població té problemes amb el son i una tercera part pateix d’insomni, de vegades és puntual i d’altres és persistent. Si costa molt de dormir malgrat tots els consells donats, cal consultar al/la metge/ssa de família.