Rebuscant entre alguns retalls de premsa que fa uns anys vaig guardar per si de cas, vaig trobar-ne un de principis del segle passat, concretament del mes de maig de 1914 que parlava de l’albirament d’un porc senglar. Ho descrivia com si fos una excepcionalitat. Deia que uns veïns de Vilanova de la Muga que anaven a mercat a Castelló ven veure un senglar que voltava per un camp de blat propietat del castelloní senyor Planas. Diuen també que van convocar una partida de caça i el van matar amb diverses escopetades. Aquella troballa era tan excepcional que el redactor de la Veu de l’Empordà va escriure: «Portat a la vila fou exposat al públich lo que constituí un espectacle, tota vegada que es el primer que se mata en aqueix terme y per cassadors de la vila. Era un mascle jove y força gras y de pes 61 kg».

A cent vuit anys de distància d’aquesta notícia, avui cada cop és de més actualitat la problemàtica dels porcs senglars quan arrasen camps de cultiu o provoquen accidents de trànsit. Per tal d’evitar-ho, regularment s’organitzen batudes de caça per a controlar la seva proliferació. Segons un estudi realitzat pel Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà l’any 2010 hi ha clares evidències que la raça salvatge de verros s’ha creuat amb la domèstica, una de les característiques més clares d’aquests encreuaments són les taques blanques que tenen en el pelatge, però el més significatiu d’aquesta barrija-barreja és l’augment del seu potencial reproductor, vaja que la garrinada cada cop és més quantitativa. Escric tot això perquè aquest cap de setmana passat vaig ser testimoni d’un accident de trànsit, per sort sense ferits humans, encara que amb una víctima, el pobre porc que travessava la carretera. Dissabte també vaig veure un vídeo, si més no curiós, ja que per les xarxes corria un vídeo d’una llanxa al Port de la Selva, carregada amb quatre exemplars morts. Podríem dir que era una batuda al mar? Avui n’hi ha tants que no cal anar a caçar-los ni a la muntanya ni al camp! Per cloure voldria remarcar que, tot i que amb raó, els hem demonitzat, només cal dir que l’únic que fan és seguir el cicle de la vida.