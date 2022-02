Davant la notícia del fet que tots els partits polítics del Parlament de Catalunya, excepte la CUP, han votat negativament en la resolució presentada en contra del projecte del Parc Tramuntana, la decepció amb les forces polítiques que el componen ha augmentat considerablement entre bona part de la gent de l'Empordà.

Trobo d'un cinisme extrem el reconeixement públic que fan els partits quan donen suport a la tasca dels impulsors del projecte fomentant, diuen, el diàleg, el consens, i la integració del territori. Res més lluny de la realitat. Per posar un exemple, gran part de la comunitat científica ha esclatat indignada davant aquesta decisió, ignorant les advertències de doctors, científics i investigadors. Malgrat que s’han esforçat a explicar en diferents jornades, conferències, tertúlies i articles als mitjans de comunicació, s’han trobat el silenci com a resposta i amb la sensació que la seva opinió no està essent prou escoltada.

La transició energètica té altres alternatives que pas produir energia malmetent una zona marítima on el més important, entenc, és protegir la biodiversitat. Tenim empreses locals que ens parlen de l'autoproducció de l'energia que necessitem per municipis o comarques. Fa pocs mesos els Ajuntaments de Roses i Figueres van aprovar per ple un Pla de Transició Energètica respectuós amb el medi ambient, un Pla que preveu que aquests ajuntaments liderin un procés de transformació contra el canvi climàtic a la comarca, aportant alhora beneficis per al conjunt de la ciutadania, promovent iniciatives de producció energètica descentralitzades i actuant com a revulsiu econòmic diversificant i fent participar els agents econòmics de la població. És un Pla pioner perquè no existeix cap altre igual a tota Europa.

Doncs, ¿si fa uns mesos s'estava i s'està treballant en aquesta direcció, i em consta que s'havia presentat a diferents càrrecs de la Generalitat, per què es tira pel dret i tots els polítics, excepte la CUP, es decanten per apostar per les grans empreses aprofitant els fons Next Generation, els quals, sense cap mena d'escrúpols, pretenen instal·lar aquesta bestiesa a casa nostra? .

Des d'aquestes ratlles i ja per acabar faig la mateixa petició que fa el grup Tots x L’Empordà, al qual pertany Gent del Poble de Roses, perquè els nostres representants electes de l’Empordà anteposin el bé del territori i la seva gent per sobre de les disciplines dels respectius partits i s’afegeixin, amb tots els mitjans al seu abast, a la defensa del model d’Empordà que fins avui hem compartit.