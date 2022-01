Estrenem el 2022, un any capicua, amb tres número dos, símbol de dualitat i d’equilibri. Tots esperem que sigui un bon any, malgrat l’òmicron, que pot comportar uns primers mesos complicats. Tot i així, la comunitat científica sembla pensar que estem més a prop del final de la pandèmia derivada del coronavirus, i com que diuen que n’hi ha una cada cent anys, doncs a veure si és veritat i no en vivim cap més..

Com cada any són dates per efectuar llistes d’objectius i bons propòsits, alguns dels quals cauen en pocs dies, però bé, no cal perdre l’esperança. Jo, fidel a la tradició d’escriure a mà (encara estic xapat a l’antiga) la meva llista personal d’objectius i propòsits, que així a final d’any comprovo el que he assolit i el que ha quedat per a temps millors. Un exercici que recomano sempre, i és que escrivint visualitzes on vols arribar, i clarifiques les idees. Fugiu, però, dels objectius massa generalistes, i poseu fites concretes, d’aquelles que es poden mesurar (és un petit consell que a mi em funciona prou bé).

En canvi, a la carta dels Reis sí que em permeto la llicència d’apuntar amunt. I, així, els demano que a Figueres recuperem aquell orgull figuerenc –ara en hores baixes– tant característic d’aquestes contrades.

Fa ben poc que els amics Daco i Solde (o viceversa, l’ordre dels factors no altera el producte) van celebrar la ja tradicional diada de l’orgull figuerenc, que, per més inri, se celebra cada any el 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, i a un d’ells li va tallar la cua l’arxiconegut doctor Bardalet, tot per una bona causa (m’ho vaig perdre i em sap greu, però ben informat sí que n’estic).

També els demano molta salut, perquè, malauradament, la pandèmia ens ha recordat la importància d’aquesta qüestió vital per a tots nosaltres, i un carregament d’esperança per a tots aquells que ho estan passant malament.

I, com a economista, espero que la maleïda inflació aturi el seu creixement, i l’economia millori les seves constants vitals. Per tant, demano a Ses Majestats un canvi de cicle econòmic (ja he dit que no m’hi posava per poc).

I dit tot això, només em queda desitjar-vos un molt bon any 2022!