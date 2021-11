L'Ajuntament de Figueres ha celebrat aquest dilluns el ple municipal del mes de desembre en el qual s'ha aprovat els pressupostos per a l'any 2022, amb els vots en contra de JxF i Cs. Els portaveus dels principals grups de la corporació fan una valoració:

Agnès Lladó (ERC): Transformar Figueres

Hem aprovat el Pressupost 2022, fet amb rigor, transparència i la màxima exigència en la prestació dels serveis municipals. Els presentem dins el termini i en la forma escaient, per així començar a executar-los a partir de l’1 de gener. Les inversions es visualitzaran ràpidament amb carrers més amables, més nets, més il·luminats i més segurs. Apostem per la millora de l’espai públic amb una partida de 1.200.00 € que aglutina asfaltatge de carrers, de voreres i espais de joc infantils. Millorem els serveis municipals com l’enllumenat públic, l’abastament d’aigua i el clavegueram, destinant-hi 1.416.600 €. La neteja viària compta amb 2.090.000 € per a nova maquinària. Incrementem la contractació de personal de Guàrdies Urbans amb 7 nous agents. A més, els 3,5 milions d’euros que s’hi havien de destinar al pavelló, la construcció del qual s’ha posposat al quedar desert el concurs de l’anterior govern, s’invertiran a la millora de les instal·lacions esportives municipals per a garantir el funcionament dels clubs esportius figuerencs. Aquests comptes aposten per estar al costat de les persones, i per això l’habitatge hi té un paper molt important. Obrim una oficina municipal, incrementem les partides per l’adquisició d’habitatges per així, augmentar el part públic d’habitatge. Uns pressupostos per transformar Figueres garantint el benestar de la ciutadania.

Pere Casellas (PSC): Termini i forma escaient

En aquest darrer ple del 29 de novembre hem aprovat el pressupost de l’Ajuntament. Un cop més dins el termini i en la forma escaient. El que hauria de ser habitual, aprovar el pressupost quan toca per poder començar a funcionar l’1 de gener, era extraordinari a Figueres. En anteriors governs, els pressupostos s’aprovaven a l’abril, maig o juny i això impossibilitava poder invertir el que la ciutat necessita per a posar-se al dia. I així hem trobat la ciutat.

Des que vam arribar al govern, una de les meves obsessions era tenir els pressupostos aprovats quan toca i que tot funcionés a partir de l’1 de gener. I estem complint. A més, amb més suport del que molts preveien. 14 dels 21 regidors han donat suport al pressupost.

Per què és tan important tenir-lo aprovat al desembre? Doncs per poder tirar endavant el tercer pla d’asfaltatge que ens permetrà haver renovat el 70% dels carrers de la ciutat en tres anys, per renovar l’enllumenat públic o per poder contractar els 7 nous agents de la Guàrdia Urbana que entraran aquest any i amb els quals arribarem a 78 agents, 15 més dels que em vaig trobar ara fa dos anys i mig. En tres anys, haurem incrementat més d’un 25% la plantilla de la Guàrdia Urbana. Això sí que és posar ordre i treballar per la seguretat. Sense el pressupost aprovat a l’hora seria impossible. Fets, no paraules.

Jordi Masquef (JxF): Sí a un model clar de ciutat

En el Ple municipal del 29 de novembre s’ha portat a votació el pressupost municipal del 2022. Malgrat les dues reunions de treball amb el govern municipal, on vam exposar les 10 propostes de Junts per Figueres en relació amb el pressupost municipal 2022, centrades en projectes claus de ciutat, la millora de la seguretat, la mobilitat, els aparcaments, l’educació, i el govern quadripartit ha declinat el nostre oferiment per tirar endavant un pressupost dissenyat, de veritat, entre tots.

Figueres es troba en una situació molt delicada, en la que no ens podem permetre perdre temps ni oportunitats. Una situació que requereix generositat per part de tots, i també mà estesa real per part del govern.

Des del nostre grup municipal, hem defensat i defensarem el nostre model de ciutat, amb mà estesa, diàleg i voluntat de consens, però sense renunciar a tot el que considerem necessari per assolir el projecte de ciutat que tots volem.

El nostre no a aquest pressupost municipal és un sí a un model clar de ciutat sense improvisacions, un sí a no renunciar als projectes de ciutat que generen consens, un sí a tothom qui suma i treballa per millorar la ciutat, en definitiva, un sí a Figueres.

Héctor Amelló (Cs): Un mal pressupost

Entre palmeros han aprovat el pressupost. Copets a l’esquena, somriures còmplices i teatralització d’un pressupost que és una absoluta decepció.

No us preocupeu perquè tenen tots els recursos pagats amb els nostres diners per a fer tota la publicitat i propaganda necessària per a convèncer-vos que ells saben el que és el millor per a tu.

Des de Ciutadans volíem que aquests pressupostos fossin els de la recuperació i reactivació de Figueres. No ho seran. Havíem proposat quatre línies d’actuació, simples, clares i concises. Les han ignorat, això de negociar és una paraula estranya per a ERC i PSC a Figueres.

Des de Ciutadans apostàvem primer per una Figueres emprenedora, amb més oportunitats per a crear riquesa i ocupació. Segon, per una ciutat més segura i més lliure. Tercer, per fer de la nostra ciutat el millor lloc per a formar una família.

Finalment, una ciutat amb un bon govern per a tots. Eren 21 mesures, dividides en quatre eixos.

El govern ha decidit que perdin els figuerencs. Una llàstima.

Nosaltres continuem treballant per a fer de Figueres una ciutat d’oportunitats.