Des de petits ens ensenyen que hem de ser persones responsables. La responsabilitat ens ajuda a viure en societat. S’ha de ser responsable amb un mateix i amb les altres persones amb qui es conviu. La responsabilitat i la irresponsabilitat personal, no acaben en un mateix sinó que neixen de cadascú. El que un fa, repercuteix a la xarxa social més propera i afecta els grups amb qui es té més contacte. Però com els humans interactuem molt entre nosaltres, tot i que de vegades no ho sembla. Del grup de convivència, amb qui es té un contacte molt estret, es passa a tenir relació amb altres persones, que formen part d’un altre grup. Aquest també interactua amb altres grups. D’aquesta manera s’amplia el cercle de les relacions interpersonals. La persona i les seves relacions formen, doncs, una gran xarxa. Però amb aquesta introducció on es vol anar a parar? Doncs a posar sobre el paper la importància d’alguns aspectes de (co)responsabilitat relacionats amb el coronavirus, que ens afecten tant a escala personal com col·lectiva.

No podem defugir de parlar de les vacunes contra la Covid-19. Posem-hi cara i reflexionem. Si jo em vacuno, jo em protegeixo; si tu et vacunes, tu et protegeixes. Si ell es vacuna, ell es protegeix; si nosaltres ens vacunem, nosaltres ens protegim; si vosaltres us vacuneu, vosaltres us protegiu, i si ells es vacunen, ells es protegeixen. Si tothom ho fa s’adquireix la immunitat individual, però també la de grup. Aquí és on volia anar a parar. Parlar de la repercussió de la vacunació de la Covid-19 no només a escala personal, sinó també col·lectiva. Quan un es vacuna, s’autoprotegeix però també protegeix a les persones del seu voltant. Una persona vacunada també es pot infectar, però les defenses generades per la vacunació fan que passi la malaltia d’una manera més lleugera i amb menys riscos de complicacions. El vacunat col·labora en la disminució de la virulència de la malaltia. I això també ajuda al grup.

Una altra manera de defensar-se de la infecció de la Covid-19 –també en forma d’autoprotecció– és l’ús de les mascaretes facials. S’ha comprovat que és eficaç per disminuir la transmissió del virus, cosa que és molt important. El lloc, el moment i les circumstàncies de la transmissió del virus són els contactes estrets, les distàncies curtes i quan s’interactua sense autoprotecció. Per això no és només obligatori legalment, sinó que també des d’un punt de vista epidemiològic és molt recomanable portar la mascareta ben posada en els espais tancats. Aquesta autoprotecció també protegeix als altres. Recordem també la importància de la higiene de les mans.

Seguir aquestes mesures és important per a un mateix, alhora que ens implica en la responsabilitat d’evitar que els altres contraguin la malaltia. El nostre paper és rellevant perquè està en la línia que les onades epidèmiques siguin menys grosses i greus.

Les nostres correctes actuacions ajudaran a mantenir la salut personal i la col·lectiva, disminuint la disseminació del virus de la Covid-19, que tants malalts i morts ha provocat des que va començar aquesta pandèmia.

Ara més que mai hem de ser (co)responsables. Ens hi juguem molt, tant com la salut i la nostra vida.