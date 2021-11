Els objectius són clars. La manera d’assolir-los pot tenir dificultats, no sempre és tan fàcil com pot semblar des de fora, però quan hi ha una voluntat ferma, quan totes les actuacions van en la mateixa línia, més tard o més d’hora s’hi arriba.

A Figueres volem una ciutat culta, neta i segura. Aquesta ha estat la fita des que Junts per Figueres va presentar-se a les eleccions municipals del 2019 i des del moment que vàrem entrar al Consistori.

També hi podríem afegir una ciutat emprenedora, innovadora i solidària. Altres pregonen el mateix (o gairebé), però hi ha maneres i maneres de fer les coses. En aquests dos anys i escaig del quadripartit municipal hem vist com molts figuerencs assenyats passaven a incorporar-se al gruix dels figuerencs emprenyats. Per què? Doncs perquè no veuen cap rumb clar, més aviat un vaixell a la deriva. És la manera esgarriada de fer unes quantes coses.

L’actuació i l’acció de les regidores i els regidors de Junts per Figueres, com a partit d’oposició a l’actual govern municipal i com a única alternativa de futur, ha anat sempre en la línia del nostre objectiu. Només repassant alguns dels temes plantejats en el darrer ple, queda clar que les iniciatives, les inquietuds i les preguntes anaven en el mateix sentit. Vàrem proposar el patrullatge a peu de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra per la ciutat durant la campanya de Nadal, com a acció de xoc per frenar la percepció d’inseguretat que hi ha, i una línia de subvencions a les comunitats de veïns per a la instal·lació de sistemes de seguretat. Peticions denegades. Vàrem reclamar que s’entomés amb energia la problemàtica del servei d’urgències de l’Hospital, molt qüestionat darrerament, i també vàrem expressar la nostra inquietud per l’augment de pisos on s’exerceix la prostitució i la necessitat de tenir-ne un control. I també ens vàrem interessar pel futur del Casino Menestral, sis mesos després d’una reunió Consistori-entitat, on el govern es va comprometre a posar sobre la taula un primer estudi tècnic. No s’ha fet res... Hem donat un vot de confiança a la prestació del servei de neteja per part de l’empresa municipal, Fisersa, a partir de l’any vinent. No l’acabem de veure com una acció òptima, però qualsevol cosa que serveixi per millorar aquest servei tindrà el nostre vistiplau. Igual com el nou Pla Local de Joventut, que preveu un conjunt d’actuacions per donar suport i motivar les noves generacions en l’àmbit de la formació i del lleure.

Aquesta és la nostra feina de control i aquesta és la nostra feina de fer propostes per perfilar el model de la ciutat que proposem: culta, neta i segura. On es pugui viure bé i on tots compartim uns valors de progrés.