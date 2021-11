Com ens canta Raimon, «qui perd els orígens perd la identitat». Justament aquesta identitat és la que volem fomentar des del Parc; que totes les persones, veïns i veïnes i, lògicament nens i nenes, tinguin des de ben petits un sentiment de pertinença a un espai natural privilegiat com és el cap de Creus, el qual, per la seva singularitat i vàlua patrimonial (natural, però també històric, artístic i etnològic), està reconegut amb la figura de Parc Natural. Només a través del coneixement i la implicació amb el nostre territori ens hi podrem relacionar amb respecte i estima fins a arribar a una bona entesa entre natura i població local, un dels objectius del futur sostenible que volem. No debades, recentment ha estat reconegut amb la certificació CETS (Carta Europea del Turisme Sostenible) per part de la Federació EuroParc.

Algunes de les iniciatives que hem impulsat aquest any en el marc d’aquesta Xarxa van del tot encaminades a aquests objectius; per una banda, l’Agenda Escolar del Parc Natural de Cap de Creus permetrà que tots els nens i nenes de les escoles dels municipis del Parc tingui una eina comuna que miraran diàriament i que els farà memòria constant sobre el lloc on es troben, on viuen, on estudien, on aprenen. A través de propostes didàctiques, de reptes ambientals i de petites notes setmanals de caràcter fenològic (per exemple l’arribada de les orenetes, la florida dels arbustos de la brolla mediterrània, l’inici del cant del duc, etc.), els permetrà descobrir tot allò que els envolta i que, potser massa sovint, desconeixen o no valoren com a joies del nostre entorn. A més, els reptes ambientals els demanaran fer un pas més per a aprofundir en algunes temàtiques: la pedra seca, els nius d’oreneta, el fons marí, els residus, la geologia, etc.

Per altra banda, durant diversos caps de setmana de primavera i de tardor, s’han impulsat les jornades de formació del professorat, el qual a través de sessions pràctiques a diferents indrets d’interès del cap de Creus, obtindrà eines i coneixement que posteriorment podrà transmetre a l’alumnat, sigui a classe o bé en sortides de camp.

En aquest sentit, estem gratament sorpresos de la gran acollida que ha tingut aquesta iniciativa per part de professores i professors; no només hem omplert les places previstes inicialment, sinó que hem hagut de desdoblar-les i, així i tot, caldrà fer torns per a poder garantir que tot el professorat que hi vulgui participar ho pugui fer.

De moment ja s’han fet sortides de dissabtes a la serra de Verdera, Sant Salvador i Sant Pere de Rodes, al paratge de Tudela, i fins i tot ens hem capbussat a les aigües cadaquesenques de Caials per a conèixer el fons marí. Un cop més es fa evident la immensa implicació i la inqüestionable vocació dels equips docents, destinant dissabtes sencers a aprendre més sobre el nostre Parc per a poder ensenyar més i millor als nostres nens i les nostres nenes. Sincerament, és d’agrair; i vull aprofitar aquestes ratlles per així fer-ho. Ens vàrem engrescar i il·lusionar des del Parc amb una gran tasca de la Montse Pascual i la Meritxell Casellas –per part de La Sorellona, que coordina les activitats pedagògiques– i sempre seguint les petjades dels Serveis Educatiu amb l’empenta incansable d’en Josep Maria Mora.

Durant tot l’any hi hem esmerçat hores i esforços. Creiem i vivim l’educació ambiental i pensem que és un pal de paller a teixir el futur del nostre Planeta. Aquesta gran resposta del món educatiu i el professorat de les escoles dels municipis del Parc ens empeny a seguir-hi treballant. Estem convençuts que serà de gran utilitat per a sembrar nous anhels als nens i nenes, nois i noies, i aviat persones adultes que s’identificaran amb el Parc, el valoraran, el gaudiran i ens ajudaran a gestionar-lo de la millora manera. El món ens dibuixa un camí incert i difícil per al futur i, més que mai, hem de protegir els nostres espais naturals per a poder seguir gaudint dels seus paisatges, la seva biodiversitat i els seus infinits valors culturals i naturals.