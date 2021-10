El 2015, quan vaig acabar la meva etapa professional vaig acceptar presidir la Junta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres. Em vaig posar en aquest món perquè estimo la sardana i perquè hi he conviscut des que vaig néixer, però mai ho vaig fer pensant en honors ni distincions, només amb esperit de servei per la sardana i per Figueres.

Des de petita, a casa vaig conviure entre la música i l’espardenyeria, de la mà dels meus avis i pares, i així vaig continuar el negoci familiar de més de 150 anys d’antiguitat. En aquells anys, vaig formar part de l’Associació de Comerciants de Figueres, perquè m’estimo la ciutat. I per altra banda, vaig mamar la música i les sardanes de dos grans músics i compositors, el meu avi Carles Mauné Alay i el meu pare Florenci Mauné Marimont, de qui soc vetlladora i difusora de tot el seu patrimoni musical.

I ara, des del 2015, estic al front del Foment de la Sardana, amb la prioritat de vetllar per la difusió de la sardana en totes les seves vessants, tenir cura del nostre preuat arxiu i difondre obres valuoses que no havien vist la llum, com així espero que continuarà en un futur. Però, per a mi, el més important ─i més en aquests moments tan delicats─ es poder acompanyar els sardanistes i, sobretot, els socis del Foment, ajudant-los a gaudir de l’estona de concerts com fins ara, o les ballades que anirem fent.

Al llarg de tot aquest trajecte de la meva vida he conegut molta gent; gent bona, bons amics i companys que m’han aconsellat en algun moment i m’han acompanyat en els camins espinosos. La vida m’ha donat moltes sorpreses però el més preuat que tinc es la meva família i tant de bo que les properes generacions puguin preservar el patrimoni cultural familiar.

Per això, ara que l’Ajuntament de Figueres m’ha concedit el títol de Filla Predilecta ─un reconeixement que és una sorpresa i una gran satisfacció─, és el moment d’aturar-me un moment per abraçar i donar les gràcies a aquesta bona gent que he tingut la sort de tenir al costat:

Moltes gràcies a l'Ajuntament de Figueres per aquest guardó. Gràcies al regidor de Cultura Alfons Martínez per poder-hi comptar sempre així com a l’alcaldessa Agnès Lladó i als anteriors membres del consistori. Moltes gràcies als socis del Foment, per ser-hi sempre ja que sense ells tot això no seria possible. Gràcies a la família sardanista de Figueres per ajudar a créixer l'entitat. Gràcies a la junta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres per treballar colze a colze amb mi. Gràcies als companys col·laboradors del Foment pel seu treball constant. Gràcies als músics que han participat en algun acte puntual. Gràcies als compositors que han volgut que les seves sardanes fossin estrenades a Figueres. Gràcies als antics membres de la junta pel seu treball. Gràcies a la meva família per la seva paciència. Gràcies als establiments col·laboradors per donar-nos suport. Gràcies als mitjans de comunicació per la divulgació dels actes. Gràcies a l’Agrupació d’Aplecs Gironins i a la Confederació Sardanista de Catalunya per contribuir-hi.

I com no, felicitar a tots el guardonats. Moltes felicitats a totes i a tots! Visca Figueres! Visca la sardana!