La tecnologia, en el nostre dia a dia, és una evidència. El que no sembla tan evident és que hàgim d’afegir una nova bretxa lamentable, en aquest cas la tecnològica, entre homes i dones. Ens ho explicava la Pilar Roura a la conferència inaugural del Mobile Week a Figueres. En aquest camp hi ha molta feina a fer i, a més, és una feina de tothom, en tots els àmbits de la societat.

La bona notícia és que Figueres ha estat durant tres dies una capital tecnològica i que, amb les diferents taules rodones i activitats que s’han celebrat, ha fixat la tecnologia com a element que s’ha d’apropar a la ciutadania.

És sabut que l’important en un país no és el talent que pot generar sinó com retenir-lo i explotar-lo per tal que reverteixi en el territori. Tan important com posar grans centres o professionals, és dotar-los d’un entorn d’excel·lència, de recursos, de serveis de qualitat i dins d’un paisatge amable.

A l’Empordà, tenim emprenedors i podem tenir els elements per captar empreses d’alt valor tecnològic per tal que es puguin ubicar a casa nostra. Comunicacions, talent, paisatge... però ens falta alguna cosa més.

Recentment s’ha presentat un avantprojecte de llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents que, precisament, té per objectiu facilitar la captació de talent internacional, els anomenats «nòmades digitals» a més d’una sèrie de mesures fiscals que poden afavorir la inversió i la creació de noves empreses. El text normatiu, segons la meva opinió, necessita ser millorat perquè exclou molts emprenedors, no es preveu la reducció de la quota d’autònoms, els excessius tràmits burocràtics o altres mesures que podrien ajudar a fer un país realment business friendly, però no voldria entrar en detalls. Allò rellevant és que ja s’ha posat fil a l’agulla d’una norma que vol dotar d’instruments per fomentar start-ups tecnològiques. Una classe d’empreses que tenen el pes que tenen dins l’economia del país però que són el germen del desenvolupament econòmic, empresarial i social del món.

El nostre territori pot ser bressol d’aquestes empreses. Tenim molts elements que poden fer atractiu l’Empordà. Tots els sabem, però ens cal l’entorn professional, formatiu i de recursos. Un centre de negocis al centre de Figueres, unes bones relacions amb les universitats (no només catalanes, sinó també internacionals) i cicles formatius innovadors.

No hi ha receptes màgiques. Tampoc solucions d’avui per demà. Però s’ha de sembrar i treballar. Fixar-nos en la tecnologia des de tots els camps, pot ser una petita llavor –de moltes altres– per fer de l’Empordà una regió tech.